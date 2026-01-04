MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 04.01.2026

Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

«Είναι ένα κομμάτι που σημαίνει πάρα πολλά για εμένα, το ακούω κάθε μέρα και το πιστεύω πολύ», είπε ο τραγουδιστής για το κομμάτι του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η εκπομπή της ΕΡΤ για την Eurovision 2026, Sing for Greece, ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 4/1 όπου παρουσιάστηκαν τα 28 τραγούδια που θα διεκδικήσουν μια θέση στους ημιτελικούς για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Ένας από τους καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν είναι ο Ακύλας, ο οποίος είναι έτοιμος να κερδίσει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

Αφού ακούστηκε ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι, ο ίδιος εμφανίστηκε στο πλατό όπου τον περίμενε η Μπέττυ Μαγγίρα και μοιράστηκε τα πρώτα του λόγια και συναισθήματα. 

«Είμαι πολύ χαρούμενος, από μικρός παρακολουθώ την Eurovision και με την ΜINOS EMI σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα είναι στα ελληνικά και θα κουνήσει όλη την Ευρώπη. Το τραγούδι μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, ζούμε σε ένα κόσμο που όλο ζητά πράγματα, μιλά για την ευγνωμοσύνη, για όλους τους γονείς που προσπαθούν να δώσουν τα πάντα στα παιδιά τους. Είναι ένα φαν κομμάτι. Όταν με πήραν τηλέφωνο, ούρλιαζα και το είπα αμέσως στους κολλητούς και τους συγκατοίκους μου. Είναι ένα κομμάτι που σημαίνει πάρα πολλά για εμένα, το ακούω κάθε μέρα και το πιστεύω πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένος και για εμένα αυτό είναι ήδη μεγάλη νίκη».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 Ακύλας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα

Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα

04.01.2026
Επόμενο
Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

04.01.2026

Δες επίσης

Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026
TV

Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

04.01.2026
O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026
TV

O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

04.01.2026
Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη
TV

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη

04.01.2026
Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026
TV

Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

04.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία
TV

Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

04.01.2026
Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece
TV

Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece

04.01.2026
Tα 25 hip hop άλμπουμ που ξεχώρισαν το 2025
Reviews

Tα 25 hip hop άλμπουμ που ξεχώρισαν το 2025

04.01.2026
Όλα τα νέα reality και οι εκπομπές που θα δούμε στην ελληνική TV το 2026
TV

Όλα τα νέα reality και οι εκπομπές που θα δούμε στην ελληνική TV το 2026

03.01.2026
Τα 15 album που όρισαν τον metal ήχο το 2025
Reviews

Τα 15 album που όρισαν τον metal ήχο το 2025

03.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών