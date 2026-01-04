Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

«Είναι ένα κομμάτι που σημαίνει πάρα πολλά για εμένα, το ακούω κάθε μέρα και το πιστεύω πολύ», είπε ο τραγουδιστής για το κομμάτι του

Η εκπομπή της ΕΡΤ για την Eurovision 2026, Sing for Greece, ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 4/1 όπου παρουσιάστηκαν τα 28 τραγούδια που θα διεκδικήσουν μια θέση στους ημιτελικούς για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Ένας από τους καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν είναι ο Ακύλας, ο οποίος είναι έτοιμος να κερδίσει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto».

Αφού ακούστηκε ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι, ο ίδιος εμφανίστηκε στο πλατό όπου τον περίμενε η Μπέττυ Μαγγίρα και μοιράστηκε τα πρώτα του λόγια και συναισθήματα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, από μικρός παρακολουθώ την Eurovision και με την ΜINOS EMI σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα είναι στα ελληνικά και θα κουνήσει όλη την Ευρώπη. Το τραγούδι μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, ζούμε σε ένα κόσμο που όλο ζητά πράγματα, μιλά για την ευγνωμοσύνη, για όλους τους γονείς που προσπαθούν να δώσουν τα πάντα στα παιδιά τους. Είναι ένα φαν κομμάτι. Όταν με πήραν τηλέφωνο, ούρλιαζα και το είπα αμέσως στους κολλητούς και τους συγκατοίκους μου. Είναι ένα κομμάτι που σημαίνει πάρα πολλά για εμένα, το ακούω κάθε μέρα και το πιστεύω πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένος και για εμένα αυτό είναι ήδη μεγάλη νίκη».

