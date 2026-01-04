MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Διακόσμηση 04.01.2026

Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα

xestolisma (2)
Η μετάβαση από τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην καθημερινότητα γίνεται εύκολα και γρήγορα, κρατώντας το σπίτι τακτοποιημένο
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τις γιορτές, το ξεστόλισμα του σπιτιού μπορεί να φαντάζει κουραστικό και χρονοβόρο. Ωστόσο, αν ακολουθήσεις μια οργανωμένη διαδικασία, η όλη διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και τα στολίδια σου παραμένουν σε άριστη κατάσταση για την επόμενη χρονιά. Το μυστικό είναι η σωστή οργάνωση και η προστασία των ευαίσθητων διακοσμητικών.

Ξεκινώντας με απλά βήματα, μπορείς να γλιτώσεις χρόνο και κόπο, ενώ παράλληλα διατηρείς τα στολίδια ασφαλή. Στην παρακάτω λίστα θα βρεις χρήσιμες οδηγίες για ταξινόμηση, συσκευασία και αποθήκευση, ώστε κάθε χρόνο να ξεκινάς με καθαρό, οργανωμένο και όμορφο σπίτι.

xestolisma
Pinterest

Διάβασε επίσης: Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο

Οργάνωσε τον χώρο σου

Πριν ξεκινήσεις, φρόντισε να καθαρίσεις έναν χώρο όπου θα τοποθετήσεις όλα τα στολίδια. Χρησιμοποίησε ένα τραπέζι ή χαρτόνια για να μην έρθουν σε επαφή με το πάτωμα και να αποφύγεις τυχόν σπασίματα.

Ταξινόμησε τα στολίδια

Ξεχώρισε τα στολίδια ανά τύπο: μπάλες, φιγούρες, λαμπάκια, στεφάνια. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζεις ακριβώς πού βρίσκεται το κάθε αντικείμενο και θα εξοικονομήσεις χρόνο την επόμενη χρονιά.

xestolisma_spiti
Pinterest

Προστασία και συσκευασία

Χρησιμοποίησε χαρτί, αφρώδες υλικό ή μικρές θήκες για να προστατεύσεις τα εύθραυστα στολίδια. Οι μπάλες και οι φιγούρες που σπάνε εύκολα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Τα λαμπάκια

Τύλιξε τα προσεκτικά σε ρολό ή τοποθέτησέ τα σε κουτί ώστε να μην μπλεχτούν και έλεγξε ότι όλα τα φωτάκια λειτουργούν πριν τα αποθηκεύσεις.

Αποθήκευση

Τοποθέτησε τα στολίδια σε κουτιά ή πλαστικά δοχεία και σημείωσε με ετικέτες το περιεχόμενο κάθε κουτιού. Κράτησέ τα σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και ζέστη, ώστε να παραμείνουν σε άριστη κατάσταση για την επόμενη χρονιά.

Διάβασε επίσης:Το viral vintage διακοσμητικό που θα θες να «κλέψεις» από το σπίτι της γιαγιάς σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas διακόσμηση Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

04.01.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

04.01.2026

Δες επίσης

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ
Food

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

04.01.2026
Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ
Life

Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ

04.01.2026
Οι 5+1 ερωτήσεις που επιβάλλεται να κάνεις στον εαυτό σου για να ευτυχήσεις το 2026
Life

Οι 5+1 ερωτήσεις που επιβάλλεται να κάνεις στον εαυτό σου για να ευτυχήσεις το 2026

04.01.2026
Η συνταγή για ογκρατέν που θα γίνει το trend της παρέας σου
Food

Η συνταγή για ογκρατέν που θα γίνει το trend της παρέας σου

04.01.2026
Pink Stardust: Το trend που θα απογειώσει το χειμερινό μανικιούρ σου
Beauty

Pink Stardust: Το trend που θα απογειώσει το χειμερινό μανικιούρ σου

04.01.2026
Οι καλύτερες vintage εμφανίσεις που είδαμε στο κόκκινο χαλί το 2025
Fashion

Οι καλύτερες vintage εμφανίσεις που είδαμε στο κόκκινο χαλί το 2025

04.01.2026
Το κόκκινο πουλόβερ είναι ο άσος στο μανίκι σου για τα πιο pop outfits
Fashion

Το κόκκινο πουλόβερ είναι ο άσος στο μανίκι σου για τα πιο pop outfits

04.01.2026
Χειμερινό μπαλκόνι: Ιδέες για φυτά που αντέχουν στο κρύο
Life

Χειμερινό μπαλκόνι: Ιδέες για φυτά που αντέχουν στο κρύο

04.01.2026
Δεν τους ξεφεύγει τίποτα: Τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα FBI agents
Life

Δεν τους ξεφεύγει τίποτα: Τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα FBI agents

04.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών