MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 18.12.2025

Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο

wintergreen
Το Wintergreen με τα κόκκινα μούρα και το αειθαλές φύλλωμά του προσφέρει χρώμα και φυσική ομορφιά, διακοσμώντας εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλο τον χρόνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την έλευση των Χριστουγέννων, η διακόσμηση γεμίζει χρώμα και ζεστασιά. Ένα φυτό που κερδίζει συνεχώς έδαφος ανάμεσα στις επιλογές για γιορτινή διακόσμηση είναι το Wintergreen. Η φωτεινή του εμφάνιση και τα έντονα κόκκινα μούρα προσθέτουν μια ξεχωριστή νότα σε κάθε χώρο, ενώ η ανθεκτική φύση του το καθιστά ιδανικό και για εσωτερικούς και για εξωτερικούς χώρους.

Σε αντίθεση με τα πιο κλασικά χριστουγεννιάτικα φυτά, το Wintergreen δεν «πεθαίνει» μετά τις γιορτές. Πρόκειται για έναν χαμηλό θάμνο που μπορεί να καλύψει το έδαφος, δημιουργώντας μια ζωντανή, φυσική σύνθεση, διακοσμώντας το σπίτι ή τη βεράντα σας όλο το χρόνο με λίγη φροντίδα. Τα κόκκινα μούρα του συνδυάζονται αρμονικά με φυτά όπως κυκλάμινα ή αφρικανικές βιολέτες, δημιουργώντας εντυπωσιακές γιορτινές συνθέσεις.

wintergreen
Pinterest

Διάβασε επίσης: Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό στο πιο πρωτότυπο δώρο Χριστουγέννων με 5 DIY τρόπους

Καλλιέργεια και φροντίδα

Το Wintergreen είναι πολυετές φυτό που προτιμά δροσερά και υγρά περιβάλλοντα, καθώς και ημισκιερές θέσεις. Στο σπίτι, η ιδανική θέση είναι σε φωτεινό σημείο, προστατευμένο από τον άμεσο ήλιο, ενώ μακριά από θερμά σώματα όπως καλοριφέρ ή τζάκι, που μπορεί να στεγνώσουν τα φύλλα και τα μούρα.

Στους εξωτερικούς χώρους, αναπτύσσεται καλύτερα σε βεράντες με βόρειο ή ανατολικό προσανατολισμό ή κάτω από θάμνους και δέντρα. Το φυτό αντέχει θερμοκρασίες από 5 έως 20°C και ευνοείται από δροσερές νύχτες. Σε γλάστρα χρειάζεται προστασία από παγετό, καθώς οι ρίζες του είναι πιο ευάλωτες.

Η διατήρηση της υγρασίας είναι σημαντική. Το χώμα πρέπει να παραμένει ελαφρώς υγρό, ποτέ μουσκεμένο, και να ποτίζεται πιο αραιά το χειμώνα. Αποφύγετε να ψεκάζετε τα μούρα, ώστε να μην αναπτυχθούν μύκητες.

wintergreen (2)
Pinterest

Γιατί να επιλέξετε Wintergreen

Το Wintergreen δεν είναι μόνο γιορτινό φυτό. Είναι μια κομψή προσθήκη για όλο το σπίτι ή τον κήπο, που προσφέρει ζωντάνια, χρώμα και φυσική ομορφιά. Η αειθαλής φύση του, τα κόκκινα μούρα και η δυνατότητα να δημιουργεί χαλιά από φύλλα το καθιστούν μοναδικό, προσφέροντας μια μόνιμη γιορτινή αίσθηση που διαρκεί πέρα από τα Χριστούγεννα.

Διάβασε επίσης: Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Αλεξανδρινού με πρωτότυπες διακοσμητικές κατασκευές

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas φυτά Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

18.12.2025

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!

18.12.2025
Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου
Food

Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου

18.12.2025
Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025
Life

Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025

18.12.2025
H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς
Beauty

H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς

18.12.2025
Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων
Food

Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων

18.12.2025
YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου
Beauty

YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου

18.12.2025
Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock
Fashion

Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

18.12.2025
Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black
Fashion

Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

18.12.2025
Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου
Beauty

Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας