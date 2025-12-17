MadWalk 2025 Mega
Τα Όσκαρ περνούν στην ψηφιακή εποχή – Το YouTube αναλαμβάνει τη μετάδοση από το 2029

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αλλάζει ιστορικό τηλεοπτικό εταίρο και ανοίγει τον δρόμο για παγκόσμια δωρεάν πρόσβαση μέσω streaming
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τα Όσκαρ γυρνούν οριστικά σελίδα και εισέρχονται σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι το YouTube εξασφάλισε τα τηλεοπτικά και ψηφιακά δικαιώματα φιλοξενίας της τελετής απονομής των βραβείων από το 2029 και για πέντε χρόνια έως το 2033. Η πρώτη τελετή που θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Google θα είναι η 101η απονομή των Όσκαρ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια ιστορική μετατόπιση για τον θεσμό, καθώς το YouTube επικράτησε άλλων προσφορών, μεταξύ των οποίων και εκείνης του ABC, του μακροχρόνιου τηλεοπτικού «σπιτιού» των Όσκαρ από το 1976. Το ισχύον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το 2028, περιλαμβάνοντας και την εκατονταετηρίδα της διοργάνωσης.

Με τη νέα συνεργασία, ολόκληρη η εμπειρία των Όσκαρ θα είναι διαθέσιμη δωρεάν παγκοσμίως. Η ζωντανή τελετή, το κόκκινο χαλί, το παρασκήνιο και η πρόσβαση στο Governors Ball θα μεταδίδονται μέσω YouTube, ενώ η συμφωνία επεκτείνεται και σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων της Ακαδημίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα Governors Awards, η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, το γεύμα των υποψηφίων, τα Student Academy Awards, τα Scientific and Technical Awards, καθώς και συνεντεύξεις με μέλη της Ακαδημίας και δημιουργούς, εκπαιδευτικά προγράμματα κινηματογράφου και podcasts.

Ο Neal Mohan, διευθύνων σύμβουλος του YouTube, υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας δηλώνοντας ότι «τα Όσκαρ αποτελούν έναν από τους βασικότερους πολιτιστικούς θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και φίλων του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστή στη μακρά κληρονομιά των Όσκαρ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μετακίνηση αυτή, αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται πλήγμα για το ABC, εκτιμάται από πηγές της αγοράς ως ανακούφιση για το δίκτυο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό τίμημα που ζητούσε η Ακαδημία και το ποσό που ήταν διατεθειμένο να καταβάλει το YouTube δεν κρίθηκαν βιώσιμα. Παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της τελετής, το ABC αντιμετώπισε προκλήσεις που σχετίζονται με το είδος των ταινιών που συνήθως διακρίνονται στα Όσκαρ και τη δυναμική τους στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Εκπρόσωπος της ABC Entertainment δήλωσε ότι «το ABC υπήρξε με υπερηφάνεια το σπίτι των Όσκαρ για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Ανυπομονούμε για τις επόμενες τρεις μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του εορτασμού των 100 χρόνων το 2028, και ευχόμαστε στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συνεχή επιτυχία».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά της Ακαδημίας, ο Bill Kramer, διευθύνων σύμβουλος, και η Lynette Howell Taylor, πρόεδρος, χαρακτήρισαν τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι που εισερχόμαστε σε μια πολυδιάστατη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, το οποίο θα αποτελέσει το μελλοντικό σπίτι των Όσκαρ και του ετήσιου προγράμματος της Ακαδημίας. Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο μας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό, προς όφελος των μελών μας και της κινηματογραφικής κοινότητας. Η συνεργασία αυτή αξιοποιεί την τεράστια εμβέλεια του YouTube και προσφέρει νέες καινοτόμες δυνατότητες συμμετοχής, τιμώντας ταυτόχρονα την κληρονομιά μας. Θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε τον κινηματογράφο, να εμπνεύσουμε νέες γενιές δημιουργών και να προσφέρουμε πρόσβαση στην κινηματογραφική μας ιστορία σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κλίμακα».

Όσκαρ 2018

Η συμφωνία με το YouTube εντάσσεται στη γενικότερη τάση της μεταφοράς μεγάλων ζωντανών εκδηλώσεων στο streaming. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Netflix, το οποίο έχει αναλάβει τα βραβεία SAG, τα οποία από το 2026 θα φέρουν την ονομασία «The Actors Awards». Για τα Όσκαρ, η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια νέα τηλεοπτική συμφωνία, αλλά έναν επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο ο κορυφαίος κινηματογραφικός θεσμός του κόσμου απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό.

