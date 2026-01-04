Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της και αυτή τη στιγμή γίνονται γνωστά τα ονόματα των 28 καλλιτεχνών που θα διεκδικήσουν την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026. Η ΕΡΤ ανακοινώνει επίσημα τους φιναλίστ του Sing for Greece 2026, που ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 4/1, παρουσιάζοντας παράλληλα και σύντομα αποσπάσματα από τα τραγούδια με τα οποία θα λάβουν μέρος στον εθνικό τελικό της χώρας μας.

Η τελική 28άδα προέκυψε έπειτα από ακροάσεις όλων των συμμετοχών που κατατέθηκαν, τις οποίες αξιολόγησε επταμελής επιτροπή. Η επιτροπή απαρτιζόταν από δύο στελέχη της ΕΡΤ και πέντε επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο της μουσικής και της ευρύτερης βιομηχανίας του θεάματος.

Τα τραγούδια που ξεχώρισαν, καθώς και οι ερμηνευτές τους, παρουσιάζονται στην εκπομπή «Sing for Greece 2026 – Ο δρόμος για τον τελικό» από τη Μπέττυ Μαγγίρα, με τη συμμετοχή της Κέλλυς Βρανάκη και του Θάνου Παπαχάμου. Αμέσως μετά την παρουσίαση, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, Κλαυδία, θα πραγματοποιήσει την κλήρωση για την κατανομή των διαγωνιζομένων στους δύο ημιτελικούς.

Οι καλλιτέχνες που επελέγησαν από την κριτική επιτροπή και θα συμμετάσχουν στο Sing for Greece 2026 θα ανακοινώνονται σταδιακά, καθώς η σχετική λίστα βρίσκεται υπό ανανέωση. Οι 28 διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε δύο ημιτελικούς, έπειτα από κλήρωση. Σε κάθε ημιτελικό συμμετέχουν 14 καλλιτέχνες, από τους οποίους μόνο οι 7 με τη μεγαλύτερη υποστήριξη του τηλεοπτικού κοινού θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στον τελικό.

Συνολικά 28 συμμετοχές διεκδικούν το εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στη Eurovision 2026. Στους δύο ημιτελικούς, τα αποτελέσματα καθορίζονται αποκλειστικά από την τηλεψηφοφορία. Στον μεγάλο τελικό, το αποτέλεσμα διαμορφώνεται κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από δύο κριτικές επιτροπές — μία διεθνή και μία ελληνική — με ισοβαρή συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθοριστικός παράγοντας είναι η ψήφος των τηλεθεατών.

Το Sing for Greece 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater, όπου θα κριθεί ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

