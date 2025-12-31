MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 31.12.2025

Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού
Τι αλλάζει φέτος σε σχέση με την περσινή διαδικασία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε λίγες μόλις ημέρες θα γίνουν γνωστοί οι 28 διαγωνιζόμενοι του Sing for Greece 2026, του εθνικού τελικού μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Ήδη έχει ανακοινωθεί πως την Κυριακή 4 Ιανουαρίου θα προβληθεί ειδική εκπομπή με παρουσιάστρια τη Μπέττυ Μαγγίρα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αποκαλυφθούν τα ονόματα των 28 υποψηφίων, ενώ το κοινό θα ακούσει και μικρά αποσπάσματα από τα τραγούδια τους.

Ωστόσο, μέχρι πρότινος παρέμενε ασαφές το πότε θα δοθούν στη δημοσιότητα ολόκληρες οι συμμετοχές, καθώς πέρσι τα τραγούδια είχαν ανέβει άμεσα μετά το τέλος της εκπομπής τόσο στο Ertecho όσο και στο επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

eurovision 2026

Σύμφωνα με αποκλειστικές και έγκυρες πληροφορίες του Eurovisionfun.com, φέτος η ΕΡΤ αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική παρουσίασης. Συγκεκριμένα, τις επόμενες ημέρες οι 28 διαγωνιζόμενοι θα γυρίσουν, με τη φροντίδα της δημόσιας τηλεόρασης, 28 παρόμοια video clips για τα τραγούδια τους.

Τα βίντεο αυτά θα παρουσιαστούν όλα μαζί μέσα από την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στη Eurovision και θα παρουσιάζει η Κέλλυ Βρανάκη. Αμέσως μετά την προβολή τους στην εκπομπή, τα clips θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσω όλων των πλατφορμών και των καναλιών της ΕΡΤ, ώστε να είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Η διαδικασία αυτή δεν αναμένεται να καθυστερήσει, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

ΕΡΤ Ελλάδα Eurovision 2026

Προς το παρόν, το βάρος της ΕΡΤ πέφτει στην ανακοίνωση των 28 διαγωνιζόμενων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με παρουσιάστρια τη Μπέττυ Μαγγίρα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εκτός από τα ονόματα των φιναλίστ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει και ένα σύντομο απόσπασμα από κάθε τραγούδι, διάρκειας έως ενός λεπτού.

