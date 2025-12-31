Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την νίκη του στο «The Voice»

Όσα αποκάλυψε για τη στιγμή της νίκης και τη ζωή του μετά το talent show

Τον μεγάλο νικητή του The Voice, Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο, φιλοξένησε μέσω ζωντανής σύνδεσης ο Κώστας Τσουρός το απόγευμα της Τρίτης, στην εκπομπή «Το ’χουμε», με τον τραγουδιστή να μιλά ανοιχτά για τη νίκη του και τα συναισθήματα που τη συνόδευσαν.

Ο φετινός νικητής του δημοφιλούς μουσικού talent show δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχισμένος, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η πρώτη του κίνηση, τη στιγμή που άκουσε το όνομά του, δεν ήταν να στραφεί προς την οικογένειά του. «Το μοναδικό πράγμα που ήθελα ήταν να πάω στον πατέρα του Χριστόδουλου και να τον αγκαλιάσω. Το είχα ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγκινώντας.

Μιλώντας για την επόμενη μέρα, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος τόνισε πως, παρότι η ζωή του αλλάζει, ο ίδιος παραμένει πιστός στον χαρακτήρα και τις αξίες του. «Θεωρώ ότι αλλάζει η ζωή μου, απλά ο χαρακτήρας μου μένει ο ίδιος. Ταπεινά. Μουσική έμαθα στους δρόμους, έπαιζα για λίγο κόσμο σε μουσικές σκηνές. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα άκουγα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο», εξομολογήθηκε.





Παράλληλα, δεν έκρυψε πως η νίκη δεν ήταν κάτι που θεωρούσε δεδομένο. «Σε καμία περίπτωση δεν πίστευα ότι θα είμαι εγώ ο νικητής. Υπήρχαν πολύ καλύτερες φωνές από μένα. Όμως θεωρώ ότι δούλεψα πιο δυνατά από κάθε άλλον παίκτη. Το λέω με πλήρη ταπεινότητα. Η σταθερότητα και η προσπάθεια που έβαλα με έφεραν δίκαια εδώ», σημείωσε.





Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν και τα λόγια του για την κόρη του, η οποία ήταν εκείνη που τον παρότρυνε να δηλώσει συμμετοχή στο The Voice και στάθηκε στο πλευρό του μέχρι τον μεγάλο τελικό, ανεβαίνοντας μαζί του στη σκηνή. «Δεν μάθαμε στα φώτα και στους πολλούς ανθρώπους. Ήμασταν και οι δύο λίγο χαμένοι. Κοιμηθήκαμε αγκαλιά με χαμόγελο», ανέφερε, κλείνοντας τη συνέντευξη με μια ανθρώπινη και τρυφερή στιγμή.

