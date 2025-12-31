Γενέθλια για τον Πάνο Ιωαννίδη – Έκλεισε τα 50 και έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα

Ο γνωστός σεφ γιόρτασε τα 50 του χρόνια με μια λιτή αλλά ουσιαστική ανάρτηση

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Πάνο Ιωαννίδη, καθώς ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά του. Με αφορμή τη σημαντική αυτή στιγμή, επέλεξε να μοιραστεί ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα μήνυμα με τους διαδικτυακούς του ακολούθους.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πάνος Ιωαννίδης ανάρτησε ένα post στο οποίο έγραψε: «Half Century Man. Old enough to know. Young enough to still do. Λιγότερα λόγια. Περισσότερη ουσία», συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του καθώς περνά σε μια νέα δεκαετία ζωής.

Την ίδια ώρα, ο γνωστός σεφ απολαμβάνει τις γιορτινές ημέρες στο πλευρό της οικογένειάς του, φορτίζοντας μπαταρίες πριν από την επιστροφή του στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την πρεμιέρα του MasterChef 10, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με νέο κύκλο το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο Πάνος Ιωαννίδης έγινε για πρώτη φορά πατέρας, όταν η σύντροφός του, Τζο Κουτρουμάνου, έφερε στον κόσμο τον γιο τους. Το ζευγάρι απολαμβάνει τη νέα του καθημερινότητα, επιλέγοντας ωστόσο να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

