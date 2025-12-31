MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα

Το πριγκιπικό ζεύγος δημοσίευσε δώδεκα αδημοσίευτα στιγμιότυπα, ένα για κάθε μήνα του 2025, σηματοδοτώντας μια χρονιά επιστροφής, ισορροπίας και νέων ξεκινημάτων
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton έκαναν έναν ιδιαίτερο απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, μοιράζοντας με το κοινό τους σπάνιες και προσωπικές στιγμές από το 2025. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πριγκιπικό ζεύγος δημοσίευσε δώδεκα ανέκδοτες φωτογραφίες, μία για κάθε μήνα, αποτυπώνοντας μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, επιστροφές και σημαντικά ορόσημα.

Το τελευταίο διάστημα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται να έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της μετά τη δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Η Kate Middleton επανήλθε δυναμικά στα βασιλικά της καθήκοντα, δίνοντας το «παρών» σε εμβληματικές εκδηλώσεις από τις οποίες είχε αναγκαστεί να απέχει το προηγούμενο έτος, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

Η ανάρτηση λειτουργεί σαν ένα φωτογραφικό ημερολόγιο του 2025. Τον Ιανουάριο, ο William και η Kate τίμησαν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ενώ τον Φεβρουάριο η πριγκίπισσα επισκέφθηκε τη Μονάδα Μητέρας και Βρέφους του οργανισμού Action for Children στη φυλακή HMP Styal, υπογραμμίζοντας τη διαρκή της στήριξη σε κοινωνικές δομές.

Τον Μάρτιο, η Kate Middleton παρακολούθησε την παρέλαση της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου των Irish Guards, ενώ τον Απρίλιο το ζευγάρι, ως Duke and Duchess of Rothesay, πραγματοποίησε επίσκεψη στα νησιά Mull και Iona. Τον Μάιο, μια πιο οικογενειακή στιγμή ξεχώρισε, με τον πρίγκιπα William και τον πρίγκιπα George να συνομιλούν με βετεράνους με αφορμή την 80ή επέτειο της VE Day.

Το καλοκαίρι περιλάμβανε έντονους βασιλικούς ρυθμούς: τον Ιούνιο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας εμφανίστηκε μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και την πριγκίπισσα Άννα στο Trooping the Colour, ενώ τον Ιούλιο η Kate Middleton απένειμε το τρόπαιο του Wimbledon στον Jannik Sinner, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τη λαμπερή της παρουσία.

Οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν και τους επόμενους μήνες, με την Kate να εγκαινιάζει τον Αύγουστο μια νέα σειρά κινουμένων σχεδίων μέσω του Centre for Early Childhood της Royal Foundation. Τον Σεπτέμβριο, το πριγκιπικό ζεύγος υποδέχθηκε το Marine One στο Windsor, κατά την άφιξη του Donald Trump στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Τον Οκτώβριο, ο William είχε ακρόαση με τον πρόεδρο της Εσθονίας, Alar Karis.

Η χρονιά έκλεισε με πιο χαλαρές αλλά εξίσου συμβολικές στιγμές: τον Νοέμβριο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας έπαιξε βόλεϊ στην Copacabana, λίγο πριν το Earthshot Prize 2025 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ τον Δεκέμβριο παρευρέθηκε στο χριστουγεννιάτικο πάρτι της Welsh Guards στα Combermere Barracks.

Με αυτή την αναδρομή, ο Prince William και η Kate Middleton έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας, σηματοδοτώντας μια νέα, πιο φωτεινή σελίδα τόσο για τους ίδιους όσο και για τον ρόλο τους στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Διάβασε επίσης: Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

