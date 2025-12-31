MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Ελένη Φουρέιρα: Οι κοινές φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία από βραδινή τους έξοδο

ελένη φουρέιρα αλμπέρτο μποτία
Το ερωτευμένο ζευγάρι ποζάρει στον καθρέφτη πιο ευτυχισμένο από ποτέ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μία σπάνια αλλά ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση προχώρησε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μερικά στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή, τραβώντας αμέσως το ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, η δημοφιλής pop star ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, κάνοντας μια εξαίρεση στη διακριτικότητα που συνήθως χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

ελένη φουρέιρα αλμπέρτο μποτία

Διάβασε επίσης: Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει μαζί με τον αγαπημένο της σε mirror selfies, με το ζευγάρι να δείχνει πιο δεμένο και χαμογελαστό από ποτέ. Όπως προκύπτει από τις εικόνες, οι δυο τους φαίνεται να ετοιμάζονται για βραδινή έξοδο, χωρίς ωστόσο η τραγουδίστρια να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

ελένη φουρέιρα αλμπέρτο μποτία

Η σχέση της Ελένης Φουρέιρα με τον Αλμπέρτο Μποτία μετρά ήδη αρκετά χρόνια και ξεχωρίζει για τη διακριτικότητα, τη σταθερότητα και την αμοιβαία στήριξη. Το ζευγάρι έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γεγονός που καθιστά κάθε κοινή τους εμφάνιση ιδιαίτερα ξεχωριστή.

Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο τον Φεβρουάριο του 2023, με τον ερχομό του γιου τους, Ερμή, ο οποίος αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Διάβασε επίσης: Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Αλμπέρτο Μποτία ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ζευγάρια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

31.12.2025
Επόμενο
Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα

Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα

31.12.2025

Δες επίσης

Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί
Celeb News

Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί

31.12.2025
Γενέθλια για τον Πάνο Ιωαννίδη – Έκλεισε τα 50 και έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα
Celeb News

Γενέθλια για τον Πάνο Ιωαννίδη – Έκλεισε τα 50 και έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα

31.12.2025
Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα
Celeb News

Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα

31.12.2025
Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια
Celeb News

Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

31.12.2025
25 εικόνες που «στιγμάτησαν» το 2025 μας
Celeb World

25 εικόνες που «στιγμάτησαν» το 2025 μας

31.12.2025
Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί
Celeb News

Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί

31.12.2025
Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται
Celeb News

Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

31.12.2025
Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών
Celeb News

Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών

30.12.2025
Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους
Celeb News

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές