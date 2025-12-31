MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

Ο Ye δηλώνει ότι το χειρόγραφο κείμενο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι δικό του και χαρακτηρίζει την υπόθεση κατασκευασμένη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Kanye West, γνωστός πλέον και ως Ye, διέψευσε κατηγορηματικά ότι του ανήκει η λεγόμενη λίστα που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral. Το έγγραφο εμφανίστηκε ως χειρόγραφη καταγραφή προσωπικών στόχων και εμπειριών που υποτίθεται ότι ο καλλιτέχνης ήθελε να πραγματοποιήσει, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για κατασκευή. Ο Kanye West τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας «Αυτή η υποτιθέμενη λίστα είναι ψεύτικη. Δεν είναι ο γραφικός μου χαρακτήρας». Με τη σύντομη αυτή φράση, ο καλλιτέχνης έβαλε τέλος στις εικασίες που αναπαράγονταν ευρέως στο διαδίκτυο.

Διάβασε επίσης: Ο Kanye West αποκαλύπτει ότι είναι αυτιστικός

Η επίμαχη λίστα περιλάμβανε 36 διαφορετικούς στόχους, από δραστηριότητες υψηλής έντασης όπως ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, κολύμπι με καρχαρίες και αναρρίχηση σε ηφαίστειο, μέχρι ταξίδια σε χώρες και τοποθεσίες όπως η Ρωσία, η Καμπότζη, το Σινικό Τείχος της Κίνας, το Machu Picchu, η Βραζιλία, η Ισλανδία και η Χιλή. Παράλληλα, αναφέρονταν ιδέες που σχετίζονταν με τον σχεδιασμό και την καινοτομία, όπως η δημιουργία προσωπικής σειράς σαμπουάν και σαπουνιών, αλλά και η συγγραφή βιβλίου.

Η διάψευση του Kanye West ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος κρατά χαμηλό δημόσιο προφίλ και περνά χρόνο με την οικογένειά του. Παρά τη σχετική αποστασιοποίησή του από τη δημοσιότητα, ο Kanye West έκανε πρόσφατα μια απρόσμενη εμφάνιση σε κωμική παράσταση του Deon Cole, όπου ανέβηκε στη σκηνή και επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω σε νέο άλμπουμ. Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για το πολυαναμενόμενο «Bully» ή για ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό πρότζεκτ.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του διαζυγίου με τον Kanye West

