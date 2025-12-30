MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 30.12.2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το τρυφερό video με τον γιο της στο πιάνο

Η παρουσιάστρια απόλαυσε χαλαρές στιγμές στο σπίτι με τον γιο της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους followers της μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή, αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησε το πρωινό της Κυριακής.

Με αφορμή τις γιορτινές ημέρες και το πιο χαλαρό πρόγραμμά της, η παρουσιάστρια του Happy Day περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην οικογένειά της.

tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Διάβασε επίσης: Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – Η on air απάντηση της παρουσιάστριας

Το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με τον γιο της, Γιάννη, την ώρα που εκείνος κάνει τα πρώτα του βήματα στο πιάνο. Όπως φαίνεται, ο μικρός έχει αρχίσει να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική, ακολουθώντας τα μουσικά μονοπάτια του πατέρα του, Θέμη Σοφού, ο οποίος παίζει πιάνο και διαθέτει ιδιαίτερη αγάπη και ταλέντο για τη μουσική.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν κρύβει τη βαθιά της σύνδεση με την οικογένειά της και μέσα από τα social media συνηθίζει να μοιράζεται αυθόρμητες και τρυφερές στιγμές από την καθημερινότητά τους, που συγκινούν το κοινό της.

Διάβασε επίσης: Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του

Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του

30.12.2025
Επόμενο
TV: Αυτοί οι stars θα μας κρατήσουν συντροφιά την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

TV: Αυτοί οι stars θα μας κρατήσουν συντροφιά την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

30.12.2025

Δες επίσης

Γλυκές στιγμές στο Instagram για τον Enrique Iglesias και την Anna Kournikova με τα 4 παιδιά τους
Celeb News

Γλυκές στιγμές στο Instagram για τον Enrique Iglesias και την Anna Kournikova με τα 4 παιδιά τους

30.12.2025
Αθηνά Οικονομάκου: Ξεχωριστή Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή με τον Μπρούνο Τσερέλα (φωτογραφίες)
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Ξεχωριστή Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή με τον Μπρούνο Τσερέλα (φωτογραφίες)

30.12.2025
Άκρως γενναιόδωρα τα φιλοδωρήματα που μοίρασε η Taylor Swift
Celeb News

Άκρως γενναιόδωρα τα φιλοδωρήματα που μοίρασε η Taylor Swift

30.12.2025
Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του
Celeb News

Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του

30.12.2025
Νέα «μπηχτή» της Nicola Peltz προς την οικογένεια Beckham
Celeb News

Νέα «μπηχτή» της Nicola Peltz προς την οικογένεια Beckham

30.12.2025
Οι celebrities που έγιναν viral το 2025 για τους λάθος λόγους!
Celeb News

Οι celebrities που έγιναν viral το 2025 για τους λάθος λόγους!

30.12.2025
David Spade: Η πλάκα που ο Eddie Murphy έκανε 25 χρόνια να συγχωρήσει
Celeb News

David Spade: Η πλάκα που ο Eddie Murphy έκανε 25 χρόνια να συγχωρήσει

29.12.2025
Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση
Celeb News

Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

29.12.2025
Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία
Celeb News

Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού