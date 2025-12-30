Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το τρυφερό video με τον γιο της στο πιάνο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους followers της μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή, αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησε το πρωινό της Κυριακής.

Με αφορμή τις γιορτινές ημέρες και το πιο χαλαρό πρόγραμμά της, η παρουσιάστρια του Happy Day περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με τον γιο της, Γιάννη, την ώρα που εκείνος κάνει τα πρώτα του βήματα στο πιάνο. Όπως φαίνεται, ο μικρός έχει αρχίσει να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική, ακολουθώντας τα μουσικά μονοπάτια του πατέρα του, Θέμη Σοφού, ο οποίος παίζει πιάνο και διαθέτει ιδιαίτερη αγάπη και ταλέντο για τη μουσική.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν κρύβει τη βαθιά της σύνδεση με την οικογένειά της και μέσα από τα social media συνηθίζει να μοιράζεται αυθόρμητες και τρυφερές στιγμές από την καθημερινότητά τους, που συγκινούν το κοινό της.

