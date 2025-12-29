Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

Στο Παρίσι επέλεξαν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μακριά από την καθημερινότητά τους. Το ζευγάρι, που τον τελευταίο καιρό απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινό στιγμιότυπο στα social media, επιβεβαιώνοντας με διακριτικό τρόπο τη σχέση του.

Τη σχετική ανάρτηση έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία τους βλέπουμε χαμογελαστούς και ευδιάθετους στην Eurodisney. Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη βόλτα του στο θεματικό πάρκο, σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώμα, παιδικό ενθουσιασμό και γιορτινή διάθεση.

Η ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με μια χιουμοριστική λεζάντα, γράφοντας: «Εντάξει, είχε κάμποση και από αυτή την έκφραση», αφήνοντας να εννοηθεί το κλίμα χαράς και ανεμελιάς που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της ημέρας τους.

Το ταξίδι στο Παρίσι φαίνεται πως αποτελεί μια μικρή απόδραση για τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι επέλεξαν να συνδυάσουν τις γιορτές με εμπειρίες, βόλτες και όμορφες αναμνήσεις. Η Eurodisney, άλλωστε, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για χαλάρωση, παιχνίδι και ρομαντικές στιγμές, μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

