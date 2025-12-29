MadWalk 2025 highlights
Celeb News 29.12.2025

Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

Η φωτογραφία από την Eurodisney και το χιουμοριστικό σχόλιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο Παρίσι επέλεξαν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μακριά από την καθημερινότητά τους. Το ζευγάρι, που τον τελευταίο καιρό απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινό στιγμιότυπο στα social media, επιβεβαιώνοντας με διακριτικό τρόπο τη σχέση του.

Τη σχετική ανάρτηση έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία τους βλέπουμε χαμογελαστούς και ευδιάθετους στην Eurodisney. Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη βόλτα του στο θεματικό πάρκο, σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώμα, παιδικό ενθουσιασμό και γιορτινή διάθεση.

Ντορέττα Παπαδημητρίου
https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/

Διάβασε επίσης: Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

Η ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με μια χιουμοριστική λεζάντα, γράφοντας: «Εντάξει, είχε κάμποση και από αυτή την έκφραση», αφήνοντας να εννοηθεί το κλίμα χαράς και ανεμελιάς που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της ημέρας τους.

Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου - Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

Το ταξίδι στο Παρίσι φαίνεται πως αποτελεί μια μικρή απόδραση για τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι επέλεξαν να συνδυάσουν τις γιορτές με εμπειρίες, βόλτες και όμορφες αναμνήσεις. Η Eurodisney, άλλωστε, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για χαλάρωση, παιχνίδι και ρομαντικές στιγμές, μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Θλίψη και οργή: Οι αναρτήσεις των Ελλήνων celebrities για τις φωτιές στην Ελλάδα
https://www.instagram.com/gerontidakis.giorgos/

Διάβασε επίσης: Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

Γιώργος Γεροντιδάκης ζευγάρια Ντορέττα Παπαδημητρίου Χριστούγεννα
