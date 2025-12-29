Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

Η Paramount Pictures προχωρά δυναμικά στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Charles Dickens με τίτλο «Ebenezer A Christmas Carol», αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών που θα πλαισιώσουν τον Johnny Depp στον εμβληματικό ρόλο του Ebenezer Scrooge. Η ταινία σηματοδοτεί μια φιλόδοξη, σκοτεινότερη προσέγγιση της διαχρονικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας, με σκηνοθέτη τον Ti West. Στο καστ της παραγωγής προστίθενται οι Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti και Ellie Bamber, ενώ έχουν ήδη επιβεβαιωθεί οι συμμετοχές των Andrea Riseborough, Ian McKellen και Tramell Tillman. Το σενάριο υπογράφει ο Nathaniel Halpern και την παραγωγή έχει αναλάβει η Emma Watts. Η Paramount έχει ορίσει την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας για τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η ιστορία ακολουθεί τον γνώριμο πυρήνα του έργου του Charles Dickens, αφηγούμενη τη διαδρομή ενός φιλάργυρου και μοναχικού άνδρα, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τα φαντάσματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός του, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια για λύτρωση και δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ο Rupert Grint αναμένεται να ενσαρκώσει τον Bob Cratchit, τον αφοσιωμένο υπάλληλο του Ebenezer Scrooge. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τους ρόλους των υπόλοιπων ηθοποιών.

Η συγκεκριμένη εκδοχή του «Ebenezer A Christmas Carol» τοποθετείται σε ένα πιο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό Λονδίνο της βικτωριανής εποχής, δίνοντας έμφαση στο στοιχείο του υπερφυσικού και στη συναισθηματική σύγκρουση του πρωταγωνιστή με τις επιλογές της ζωής του. Το πρότζεκτ αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές παραγωγές και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το έργο του Charles Dickens γνωρίζει εκ νέου έντονο ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη κινηματογραφική διασκευή του «A Christmas Carol» που ανακοινώνεται μέσα στο ίδιο έτος, μετά την είδηση ότι η Warner Bros. αναπτύσσει ξεχωριστή εκδοχή σε σκηνοθεσία Robert Eggers, με τον Willem Dafoe να προορίζεται για τον ρόλο του Ebenezer Scrooge.

Με ένα καστ υψηλού κύρους, έναν σκηνοθέτη με ξεκάθαρο δημιουργικό αποτύπωμα και την παρουσία του Johnny Depp σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το «Ebenezer A Christmas Carol» φιλοδοξεί να προσφέρει μια σύγχρονη αλλά σεβαστή ανάγνωση ενός διαχρονικού έργου, επαναφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων στη μεγάλη οθόνη με ένταση και κινηματογραφικό βάθος.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

