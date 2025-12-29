Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

Η τραγουδίστρια μιλά για βαθιά τραύματα και την απόσταση, ως απάντηση στις γιορτινές οικογενειακές εικόνες από τις οποίες έλλειπε

Η Britney Spears επανήλθε δυναμικά στα social media κατά τη διάρκεια των γιορτών, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα που ερμηνεύτηκε ως σαφής απάντηση στη χριστουγεννιάτικη οικογενειακή συγκέντρωση από την οποία έλειπε. Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram συνοδευόταν από φωτογραφία ενός στολισμένου χριστουγεννιάτικου δέντρου και περιείχε λόγια έντονης ειρωνείας αλλά και βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης γύρω από τη σχέση της με την οικογένειά της.

Η Britney Spears έγραψε απευθυνόμενη στα μέλη της οικογένειάς της ένα μήνυμα με εμφανή σαρκασμό, στο οποίο ανέφερε «Καθυστερημένα χρόνια πολλά στην όμορφη οικογένειά μου που ποτέ δεν μου φέρθηκε με ασέβεια, ποτέ δεν με πλήγωσε και ποτέ δεν μου προκάλεσε ανεπανόρθωτο τραύμα, από εκείνα που δεν διορθώνονται». Στη συνέχεια πρόσθεσε επίσης ειρωνικά ότι ζητά συγγνώμη επειδή ήταν απασχολημένη τα Χριστούγεννα και υποσχέθηκε ότι θα εμφανιστεί απροειδοποίητα στο μέλλον.

Η ανάρτηση θεωρήθηκε απάντηση σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα η μικρότερη αδελφή της, Jamie Lynn Spears. Στη συγκεκριμένη εικόνα, η Jamie Lynn Spears εμφανιζόταν να γιορτάζει τα Χριστούγεννα μαζί με τον σύζυγό της Jamie Watson, τις κόρες τους Maddie και Ivey, τη μητέρα τους Lynne Spears, καθώς και τον γιο της Britney Spears, Sean Preston Federline.

Σε ξεχωριστό σημείο της ίδιας ανάρτησης, η Britney Spears απευθύνθηκε άμεσα στην ανιψιά της Ivey Watson, γράφοντας «Γεια σου πανέμορφη Ivey, θέλω απλώς να σε κρατήσω αγάπη μου, καλή τύχη φίλοι». Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές της, καθώς αποκάλυπτε την επιθυμία της τραγουδίστριας να διατηρήσει δεσμούς με τα νεότερα μέλη της οικογένειας παρά τις βαθιές ρήξεις με τους ενήλικες συγγενείς της.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Britney Spears πέρασε την ημέρα των Χριστουγέννων μαζί με τον μικρότερο γιο της, Jayden James Federline, ηλικίας 19 ετών. Η σχέση της Britney Spears με την οικογένειά της παραμένει τεταμένη από τον Νοέμβριο του 2021, όταν έλαβε τέλος η 13ετής δικαστική επιτροπεία που καθόριζε την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Έκτοτε, η τραγουδίστρια έχει μιλήσει επανειλημμένα για το συναισθηματικό βάρος εκείνης της περιόδου και για τη ρήξη που προκάλεσε με τα συγγενικά πρόσωπα τα οποία είχαν ενεργό ρόλο στην επιτροπεία.

