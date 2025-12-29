MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 29.12.2025

Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

Η Britney Spears έβαλε φωτιά στο προσωπικό της γυμναστήριο!
Η τραγουδίστρια μιλά για βαθιά τραύματα και την απόσταση, ως απάντηση στις γιορτινές οικογενειακές εικόνες από τις οποίες έλλειπε
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Britney Spears επανήλθε δυναμικά στα social media κατά τη διάρκεια των γιορτών, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα που ερμηνεύτηκε ως σαφής απάντηση στη χριστουγεννιάτικη οικογενειακή συγκέντρωση από την οποία έλειπε. Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram συνοδευόταν από φωτογραφία ενός στολισμένου χριστουγεννιάτικου δέντρου και περιείχε λόγια έντονης ειρωνείας αλλά και βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης γύρω από τη σχέση της με την οικογένειά της.

Η Britney Spears έγραψε απευθυνόμενη στα μέλη της οικογένειάς της ένα μήνυμα με εμφανή σαρκασμό, στο οποίο ανέφερε «Καθυστερημένα χρόνια πολλά στην όμορφη οικογένειά μου που ποτέ δεν μου φέρθηκε με ασέβεια, ποτέ δεν με πλήγωσε και ποτέ δεν μου προκάλεσε ανεπανόρθωτο τραύμα, από εκείνα που δεν διορθώνονται». Στη συνέχεια πρόσθεσε επίσης ειρωνικά ότι ζητά συγγνώμη επειδή ήταν απασχολημένη τα Χριστούγεννα και υποσχέθηκε ότι θα εμφανιστεί απροειδοποίητα στο μέλλον.

Η Britney Spears παραδέχεται πως είχε πρόβλημα με ακμή!

Διάβασε επίσης: Ένα απρόσμενο πιτζάμα πάρτι ένωσε ξανά την Kim Kardashian με την Britney Spears

Η ανάρτηση θεωρήθηκε απάντηση σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα η μικρότερη αδελφή της, Jamie Lynn Spears. Στη συγκεκριμένη εικόνα, η Jamie Lynn Spears εμφανιζόταν να γιορτάζει τα Χριστούγεννα μαζί με τον σύζυγό της Jamie Watson, τις κόρες τους Maddie και Ivey, τη μητέρα τους Lynne Spears, καθώς και τον γιο της Britney Spears, Sean Preston Federline.

Σε ξεχωριστό σημείο της ίδιας ανάρτησης, η Britney Spears απευθύνθηκε άμεσα στην ανιψιά της Ivey Watson, γράφοντας «Γεια σου πανέμορφη Ivey, θέλω απλώς να σε κρατήσω αγάπη μου, καλή τύχη φίλοι». Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές της, καθώς αποκάλυπτε την επιθυμία της τραγουδίστριας να διατηρήσει δεσμούς με τα νεότερα μέλη της οικογένειας παρά τις βαθιές ρήξεις με τους ενήλικες συγγενείς της.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Britney Spears πέρασε την ημέρα των Χριστουγέννων μαζί με τον μικρότερο γιο της, Jayden James Federline, ηλικίας 19 ετών. Η σχέση της Britney Spears με την οικογένειά της παραμένει τεταμένη από τον Νοέμβριο του 2021, όταν έλαβε τέλος η 13ετής δικαστική επιτροπεία που καθόριζε την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Έκτοτε, η τραγουδίστρια έχει μιλήσει επανειλημμένα για το συναισθηματικό βάρος εκείνης της περιόδου και για τη ρήξη που προκάλεσε με τα συγγενικά πρόσωπα τα οποία είχαν ενεργό ρόλο στην επιτροπεία.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Britney Spears Instagram MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

29.12.2025
Επόμενο
Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»

Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»

29.12.2025

Δες επίσης

Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία
Celeb News

Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

29.12.2025
Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – Η on air απάντηση της παρουσιάστριας
Celeb News

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – Η on air απάντηση της παρουσιάστριας

29.12.2025
Σε σχέση Νίκος Οικονομόπουλος – Μελίνα Νικολαΐδη; Η απάντηση του τραγουδιστή
Celeb News

Σε σχέση Νίκος Οικονομόπουλος – Μελίνα Νικολαΐδη; Η απάντηση του τραγουδιστή

29.12.2025
Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Celeb News

Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

29.12.2025
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό
Celeb News

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

29.12.2025
Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος
Celeb News

Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

29.12.2025
Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία
Celeb News

Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία

28.12.2025
Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός
Celeb News

Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός

28.12.2025
2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026
Celeb News

2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026

28.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού