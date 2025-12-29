MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
MadWalk 29.12.2025

H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη

Η Lila μοιράζεται στο Mad.gr τις αγαπημένες της συνεντεύξεις και τα πρόσωπα που θα ήθελε να συναντήσει
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 χρόνια του με μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις, εκπλήξεις και μοναδικά acts. Το μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), συνδυάζοντας μόδα και μουσική σε performances που άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του ελληνικού pop culture.

Το Mad.gr βρέθηκε από νωρίς στις πρόβες, καταγράφοντας την ενέργεια και τον παλμό του event, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολλούς από τους καλλιτέχνες και δημιουργούς που συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή. Η Lila «πιάστηκε» από την κάμερα και απάντησε σε μερικές από τις πιο fun ερωτήσεις.

https://www.instagram.com/lilatrianti/

Διάβασε επίσης: Η Τάμτα μιλά στο Mad.gr για τα fashion trends που λατρεύει και αυτά που αποφεύγει

Όπως αποκάλυψε, το ενδιαφέρον της για συνεντεύξεις αυξάνεται κάθε φορά που επισκέπτεται το Mad.gr: «Μου αρέσει πολύ να διαβάζω συνεντεύξεις και να βλέπω τις διαφορετικές οπτικές των ανθρώπων».

Αν είχε την ευκαιρία να πάρει συνέντευξη από κάποιον, η επιλογή της θα ήταν ξεκάθαρη: η Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Απολαμβάνω τον τρόπο που εκφραζόταν και μιλούσε. Πιστεύω θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούσω τι θα είχε να πει για τις σημερινές εποχές».

Στην ερώτηση για το αν προτιμά το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή τον έντυπο τύπο, απάντησε: «Όταν οδηγώ, προτιμώ το ραδιόφωνο. Αν υπάρχει κάποιο show ή μια εκπομπή που θέλω να παρακολουθήσω, τότε τηλεόραση. Τον έντυπο τύπο θα τον διάλεγα αν ήμουν στην παραλία».

Μία από τις συνεντεύξεις που την ενέπνευσαν ιδιαίτερα είναι αυτή της Madonna, η οποία δεν είχε μιλήσει για εννέα χρόνια: «Πρόσφατα διάβασα τη συνέντευξη της Madonna. Μου άρεσε που μίλησε για την πιο πνευματική πλευρά της και κράτησα πολλά από όσα είπε, παίρνοντας έμπνευση».

Διάβασε επίσης: Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Lila Mad.gr Madwalk MadWalk 2025
