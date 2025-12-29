MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 29.12.2025

Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης

Harry Styles
Ο Harry Styles επιστρέφει απρόσμενα στη μουσική με το καλλιτεχνικό video «Forever, Forever», συγκινώντας τους θαυμαστές του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Harry Styles αιφνιδίασε τους θαυμαστές του και έδωσε τέλος σε μια μακρά περίοδο δισκογραφικής απουσίας, επιστρέφοντας όχι με ένα νέο single, αλλά με ένα καλλιτεχνικό φιλμ που λειτούργησε ως συναισθηματική γέφυρα ανάμεσα σε εκείνον και το κοινό του.

Μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας Love On Tour το καλοκαίρι του 2023, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε αποσυρθεί αθόρυβα από τα φώτα της μουσικής σκηνής, χωρίς ανακοινώσεις ή υποσχέσεις για επόμενα βήματα. Το φινάλε της περιοδείας στην Reggio Emilia της Ιταλίας, ύστερα από 173 συναυλίες, είχε ωστόσο αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα: ο Harry Styles είχε παρουσιάσει επί σκηνής ένα δεκάλεπτο instrumental κομμάτι στο πιάνο, μια στιγμή που πολλοί ερμήνευσαν ως συναισθηματικό αποχαιρετισμό.

Δύο χρόνια αργότερα, ο τραγουδιστής επέστρεψε στο YouTube με το «Forever, Forever», ένα βίντεο διάρκειας περίπου οκτώμισι λεπτών που περισσότερο θυμίζει κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ παρά κλασικό μουσικό clip. Η κάμερα εστιάζει αρχικά στους θαυμαστές έξω από την RCF Arena: νέοι άνθρωποι που περιμένουν υπομονετικά, ανταλλάσσουν βραχιόλια, γελούν, χορεύουν και συζητούν για τη συναυλία που πρόκειται να ζήσουν, ενώ το φως της ημέρας δίνει σιγά σιγά τη θέση του στο σούρουπο.

Στο δεύτερο μέρος του φιλμ, ο Harry Styles εμφανίζεται στη σκηνή, κάθεται στο πιάνο και ερμηνεύει ξανά τη συγκεκριμένη instrumental σύνθεση. Χωρίς στίχους, αλλά με έντονη συναισθηματική φόρτιση, η μουσική «δένει» με εικόνες χιλιάδων θεατών, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινής εμπειρίας. Το βίντεο κλείνει με ένα γενικό πλάνο του κοινού και τη φράση «We belong together», υπογραμμίζοντας τον δεσμό καλλιτέχνη και fans.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι το τελευταίο του άλμπουμ, το πολυβραβευμένο «Harry’s House» του 2022, είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Το «Forever, Forever» δεν αποτελεί απλώς μια υπενθύμιση του μουσικού του ταλέντου, αλλά και ένα διακριτικό teaser για την επιστροφή του, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού, με εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Με το «Forever, Forever», ο Harry Styles δείχνει πως δεν χρειάζεται θόρυβο για να επιστρέψει. Αρκεί μια στιγμή, μια μελωδία και ένα κοινό που συνεχίζει να τον περιμένει. Το τι θα ακολουθήσει παραμένει άγνωστο, αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο δεσμός παραμένει ζωντανός.

