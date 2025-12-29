Οι αουτσάιντερ ταινίες που δεν περίμενε κανείς και όμως «έσκισαν» το 2025

Από το «Sinners» και το «Weapons» μέχρι το «Marty Supreme» και το φαινόμενο «KPop Demon Hunters», οι ταινίες στις οποίες δεν πόνταρε κανείς και τελικά κέρδισαν το κοινό

Το 2025 έμοιαζε εξαρχής να είναι η χρονιά των προβλέψιμων νικητών. Οι συνέχειες, τα μεγάλα σύμπαντα και τα γνώριμα brands είχαν την προνομιακή θέση στη συζήτηση, σαν να μην υπήρχε χώρος για τίτλους που δεν κουβαλούν ήδη ένα έτοιμο κοινό στην πλάτη τους. Κι όμως, μέσα σε μια σεζόν που θύμιζε συχνά άσκηση ασφαλείας για τα στούντιο, ξεπήδησαν μερικά αουτσάιντερ που μετατράπηκαν σε εμπορικά και πολιτισμικά γεγονότα. Άλλοτε επειδή πέτυχαν νούμερα που δεν τους αναλογούσαν στα χαρτιά, άλλοτε επειδή κέρδισαν το πιο δύσκολο στοίχημα, να γίνουν σημείο αναφοράς. Η πιο ηχηρή απόδειξη ήταν το «Sinners» του Ryan Coogler. Η ταινία δεν στηρίχθηκε σε έτοιμη κληρονομιά, αλλά σε σκηνοθετική αυτοπεποίθηση και σε μια ιδέα που ένωνε είδος και προσωπικό ύφος. Το αποτέλεσμα ήταν 367.953.537 δολάρια παγκοσμίως, ένα νούμερο που δεν διαβάζεται απλώς ως επιτυχία, αλλά ως μήνυμα. Το κοινό, όταν του δώσεις λόγο να σηκωθεί από τον καναπέ, σηκώνεται.

Διάβασε επίσης: Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

Δίπλα του στάθηκε το «Weapons» του Zach Cregger, μια ταινία που αξιοποίησε το σασπένς σαν μηχανισμό εθισμού και όχι σαν εύκολη τρομάρα. Έφτασε τα 269.050.044 δολάρια παγκοσμίως και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει όρεξη για θρίλερ που δεν επαναλαμβάνει απλώς συνταγές, αλλά χτίζει μυστήριο, κλιμακώνει, παίζει με την προσδοκία και κερδίζει τη συζήτηση στόμα με στόμα.

Στο ίδιο κύμα, αλλά σε διαφορετική κλίμακα, εμφανίστηκε και το «Regretting You», ο ορισμός του sleeper hit. Με 90.452.948 δολάρια παγκοσμίως, δεν διεκδίκησε τον τίτλο του γίγαντα, όμως κέρδισε αυτό που κυνηγούν διαρκώς οι εταιρείες χωρίς να το ομολογούν. Σταθερότητα, αντοχή και εκείνη τη σπάνια αίσθηση ότι μια ταινία βρίσκει το κοινό της επειδή του ταιριάζει, όχι επειδή το καταδιώκει.

Μέσα στα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα της χρονιάς ήταν και το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson. Στον λογαριασμό του box office έγραψε 205.168.736 δολάρια παγκοσμίως, επίδοση που για τα μέτρα ενός δημιουργού με τόσο ιδιαίτερο κινηματογραφικό αποτύπωμα λειτουργεί σαν καθαρή νίκη. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η εμπορική επίδοση δεν σημαίνει μόνο χρήματα, αλλά και επιβεβαίωση ότι το κοινό μπορεί να ακολουθήσει μια πιο απαιτητική, πιο ιδιότυπη εμπειρία, όταν του παρουσιάζεται.

Στο ίδιο σύμπαν των τίτλων που κέρδισαν περισσότερο ως πολιτισμική δύναμη παρά ως απλή αριθμητική, έρχεται το «Marty Supreme» του Josh Safdie. Ο σκηνοθέτης δίνει στο πινγκ πονγκ τη δική του εκδοχή του «Rocky», μόνο που εδώ η αθλητική μυθολογία μοιάζει με μια δίωρη κρίση πανικού και ο ήρωας απέχει πολύ από τον συμπαθή αουτσάιντερ.

Εξίσου χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικής φιλοδοξίας που έπιασε τον σφυγμό της χρονιάς ήταν το «Frankenstein» του Guillermo del Toro στο Netflix. Ο Guillermo del Toro καταπιάνεται με την ταινία που έμοιαζε γραμμένη στο DNA του και παραδίδει μια εκδοχή του μύθου της Mary Shelley που είναι ταυτόχρονα κομψή και pulp, τρυφερή και διεστραμμένη, πιστή στο πνεύμα του πρωτοτύπου αλλά και γεμάτη από νεύματα σε γοτθικές και κινηματογραφικές επιρροές. Πάνω απ’ όλα, είναι μια βαθιά προσωπική ιστορία για το τι σημαίνει να είσαι απόκληρος και για το πώς σπάνε οι κύκλοι της κακής γονεϊκότητας, με όλη τη σοβαρότητα που απαιτεί το θέμα και χωρίς να τσιγκουνεύεται καθόλου ένταση, πάθος και ορμή.

Και κάπου εδώ μπαίνει το φαινόμενο που ξεπέρασε την ίδια την έννοια του απρόσμενου. Το «KPop Demon Hunters». Μια ταινία που έμοιαζε, στην περιγραφή και μόνο, σαν αστείο του ίντερνετ, αλλά εξελίχθηκε σε πολιτισμικό προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Περιεχόμενο για streaming, μουσική εμμονή, πηγή memes, αφορμή για χορευτικά, ήχους, ατάκες και ένα ολόκληρο ψηφιακό λεξιλόγιο που μετακινήθηκε από την οθόνη στο καθημερινό scroll. Το «KPop Demon Hunters» λειτούργησε σαν απόδειξη ότι, όταν ένα concept είναι αρκετά καθαρό, αρκετά τολμηρό και αρκετά συμβατό με τον τρόπο που καταναλώνεται σήμερα η ποπ κουλτούρα, δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Απλώς εξαπλώνεται. Και μαζί του εξαπλώνεται και η ιδέα ότι το νέο blockbuster δεν γεννιέται μόνο σε αίθουσες, αλλά σε playlists, σε αποσπάσματα, σε απομιμήσεις, σε κοινότητες.

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από τα αουτσάιντερ που τελικά έσκισαν, είναι ότι το κοινό δεν βαρέθηκε τις γνωστές συνταγές επειδή τις μισεί. Τις βαρέθηκε επειδή τις προβλέπει. Και όταν εμφανίζεται μια ταινία που έχει ιδέα, ταυτότητα και τη σωστή δόση ρίσκου, η έκπληξη λειτουργεί σαν κίνητρο. Το 2025, μέσα στον θόρυβο των βέβαιων επιλογών, οι πιο δυνατές στιγμές ήρθαν από έργα που δεν ζητούσαν απλώς να τα δεις. Σε προκαλούσαν να τα ανακαλύψεις.

Διάβασε επίσης: Από τους Oasis μέχρι τη Lorde: Ανασκόπηση στις συναυλίες που σημάδεψαν τη χρονιά μας

Δες κι αυτό…