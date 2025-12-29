MadWalk 2025 highlights
Celeb News 29.12.2025

Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

γάμοι 2025
Από το υπερθέαμα Αργυρού-Νίκα μέχρι τον αρραβώνα-φαινόμενο της Taylor Swift
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά-σταθμός για την αισθητική και τον ρομαντισμό, επαναφέροντας στο προσκήνιο την αξία των μεγάλων δεσμεύσεων. Σε μια εποχή που όλα κινούνται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, οι πρωταγωνιστές της εγχώριας και διεθνούς σκηνής επέλεξαν να σταματήσουν για λίγο τον χρόνο, γιορτάζοντας τον έρωτα μέσα από τελετές που έγιναν σημείο αναφοράς. Από τις «αθόρυβες» και πολυτελείς ενώσεις της Αθήνας μέχρι τα παγκόσμια φαινόμενα αρραβώνων που κατέκλυσαν τα social media, το 2025 δεν ήταν απλώς μια χρονιά γάμων, αλλά μια χρονιά που επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει «για πάντα» στη σύγχρονη εποχή.

Ας δούμε τα ζευγάρια που μας έκαναν να πιστέψουμε ξανά στο παραμύθι!

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα

Ο γάμος της χρονιάς για την Ελλάδα. Ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης και η εντυπωσιακή σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή που χαρακτήρισε η διακριτικότητα και η υψηλή αισθητική. Μετά τον ερχομό του παιδιού τους, ο γάμος τους αποτέλεσε την επισφράγιση μιας ιδανικής χρονιάς, με την δεξίωση να αποτελεί το talk-of-the-town για μήνες.

Αλεξάνδρα Νίκα
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη

Ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της μουσικής σκηνής. Ο γάμος τους, που συνδυάστηκε με τη βάπτιση του γιου τους, ήταν ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι με παραδοσιακές αλλά και μοντέρνες πινελιές. Η Ανδρομάχη, ως wedding icon, εντυπωσίασε με την αισθητική της, επιβεβαιώνοντας πως ο έρωτάς τους παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

Γάμος και βάφτιση μαζί για τον Γιώργο Λιβάνη και την Ανδρομάχη - Οι ξέφρενοι χοροί και ο εντυπωσιακός στολισμός

Fy και Αλεξία Κεφαλά

Ο δημοφιλής ράπερ έκανε το επόμενο βήμα με την επί χρόνια σύντροφό του, Αλεξία. Ο γάμος τους ήταν η απόλυτη έκφραση της modern-cool αισθητικής, με αναφορές στην trap κουλτούρα αλλά και τον σεβασμό στην παράδοση. Ήταν μια γιορτή γεμάτη ενέργεια, νεολαία και στυλ που ξέφυγε από τα τετριμμένα.

Παντρεύτηκαν FY και Αλεξία Κεφαλά - Ο παραμυθένιος γάμος και το εντυπωσιακό νυφικό

Τζώνη Καλημέρης και Ελπίδα Ιακωβίδου

Ένας έρωτας που γεννήθηκε ανάμεσα σε Αθήνα και Κύπρο κατέληξε σε μια κομψή τελετή. Ο ισχυρός άνδρας των media και η λαμπερή παρουσιάστρια επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποδεικνύοντας πως η ωριμότητα και η αληθινή συντροφικότητα είναι τα συστατικά ενός επιτυχημένου γάμου.

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιμπίλη

Ένας γάμος με «βαρύ» όνομα και αριστοκρατικό αέρα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, διατηρώντας την ιδιωτικότητα που επιθυμούσε το ζευγάρι, αλλά με την πολυτέλεια που αρμόζει στην ιστορία της οικογένειας.

Παύλος Βαρδινογιάννης Κατερίνα Μπιρμπίλη γάμος

Χρήστος Χολίδης και Κατερίνα Γκιουζέλη

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, μετά από μια περίοδο που κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα, έκανε την έκπληξη. Ο γάμος του με την Κατερίνα Γκιουζέλη ήταν η επιβεβαίωση ενός αθόρυβου αλλά ισχυρού δεσμού, με το ζευγάρι να δείχνει πιο ευτυχισμένο από ποτέ.

Taylor Swift και Travis Kelce

Ίσως η είδηση της δεκαετίας. Η παγκόσμια superstar και ο πρωταθλητής του NFL επισημοποίησαν τη σχέση τους, προκαλώντας φρενίτιδα στους fans. Ο αρραβώνας τους θεωρείται το απόλυτο cultural event, συνδυάζοντας τη μουσική βιομηχανία με τον αθλητισμό.

Taylor Swift
Selena Gomez και Benny Blanco

Μετά από μια χρονιά γεμάτη τρυφερές στιγμές στα social media, η Selena Gomez και ο Benny Blanco αντάλλαξαν όρκους πίστης. Ο γάμος τους χαρακτηρίστηκε από αυθεντικότητα και μια indie αισθητική που αντανακλά την προσωπικότητα και των δύο.

Cristiano Ronaldo και Georgina Rodríguez

Μετά από πολλά χρόνια κοινής πορείας και παιδιών, ο θρύλος του ποδοσφαίρου έκανε την επίσημη πρόταση στην Georgina. Ο αρραβώνας τους ήταν το επιστέγασμα μιας ακλόνητης σχέσης που θυμίζει σύγχρονο παραμύθι.

Cristiano Ronaldo
Miley Cyrus και Maxx Morando

Η Miley βρήκε το λιμάνι της στον Maxx Morando. Ο αρραβώνας τους το 2025 δείχνει μια νέα, πιο ήρεμη και δημιουργική πλευρά της καλλιτέχνιδας, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται για έναν γάμο που αναμένεται να είναι γεμάτος rock ‘n’ roll διάθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάνοντας έναν απολογισμό του 2025, γίνεται σαφές ότι οι γάμοι και οι αρραβώνες της χρονιάς αυτής είχαν έναν κοινό παρονομαστή: την αυθεντικότητα. Είτε πρόκειται για τον «αθόρυβο» γάμο του Κωνσταντίνου Αργυρού, είτε για την παγκόσμια φρενίτιδα που προκάλεσε ο γάμος της Taylor Swift, το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Η ανάγκη για σύνδεση και η δημόσια επισφράγιση της αγάπης εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν. Αυτά τα ζευγάρια δεν μοιράστηκαν μαζί μας μόνο μια λαμπερή στιγμή ή ένα εντυπωσιακό νυφικό, αλλά το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου, θυμίζοντάς μας πως, στο τέλος της ημέρας, οι μεγάλες ιστορίες αγάπης είναι αυτές που γράφουν την πιο όμορφη ιστορία.»

