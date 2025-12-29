MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 29.12.2025

KPop Demon Hunters: Η Katherine Jenkins κάνει όπερα το Golden 

Η Ουαλή μεσόφωνος μεταμορφώνει τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία του Netflix σε σύγχρονη άρια και ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Variety Show
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Katherine Jenkins, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης κλασικής μουσικής, προχώρησε σε μια απρόσμενη καλλιτεχνική συνάντηση, χαρίζοντας κλασική ερμηνεία στο τραγούδι «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters», το οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο το 2025. Το «Golden», που ερμηνεύεται στην ταινία από το φανταστικό γυναικείο συγκρότημα HUNTR X, αποτέλεσε το απόλυτο breakout τραγούδι της χρονιάς, καταγράφοντας ρεκόρ streaming και κατακτώντας τις διεθνείς μουσικές κατατάξεις. Η Katherine Jenkins δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή διέκρινε στο τραγούδι τη δομή και τη συναισθηματική δύναμη μιας άριας, εξηγώντας ότι το μήνυμά του για αυτοπεποίθηση και προσωπική ταυτότητα την άγγιξε βαθιά.

Μιλώντας στο BBC Radio Wales και στη Lucy Owen, η Katherine Jenkins ανέφερε ότι το τραγούδι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προσεγγίζεται μέσα από ένα κλασικό πρίσμα, καθώς οι στίχοι του αναδεικνύουν την υπέρβαση των δυσκολιών και την εσωτερική ενδυνάμωση. Η ίδια τόνισε ότι η ερμηνεία του σε αυτό το ύφος λειτούργησε για εκείνη ως μια δημιουργική πρόκληση, αλλά και ως προσωπική εμπειρία.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Το KPop Demon Hunters κυριαρχεί για ακόμη έναν μήνα στα charts 

Η ταινία «KPop Demon Hunters», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2025, αφηγείται την ιστορία των Rumi, Mira και Zoey, τριών K pop σταρ που παράλληλα προστατεύουν τον κόσμο από σκοτεινές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Netflix, η παραγωγή εξελίχθηκε στη δημοφιλέστερη πρωτότυπη ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας, με τη μουσική και τις χορογραφίες της να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της, ιδίως στις νεότερες ηλικίες.

Η Katherine Jenkins παραδέχθηκε με χιούμορ ότι η ενασχόλησή της με το τραγούδι τής χάρισε επιπλέον πόντους στα μάτια των παιδιών της, ηλικίας 7 και 10 ετών, σημειώνοντας ότι «τουλάχιστον προσπάθησα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η σχέση της με το τραγούδι απέκτησε ακόμη πιο προσωπική διάσταση, καθώς στη νέα ηχογράφηση συμμετέχει και η μεγαλύτερη κόρη της, Aaliyah, η οποία τραγουδά στο φινάλε μαζί με παιδική χορωδία.

Η κλασική εκδοχή του «Golden» θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Royal Variety Show, όπου η Katherine Jenkins θα ερμηνεύσει επίσης τον εθνικό ύμνο. Όπως δήλωσε, το τραγούδι τοποθετείται σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική στιγμή της βραδιάς, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δύναμη του μηνύματός του. Η ίδια δεν έκρυψε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία της προετοιμασίας ήταν η εκμάθηση των κορεατικών στίχων, καθώς πρόκειται για γλώσσα στην οποία δεν είχε τραγουδήσει ποτέ στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτήρισε τη διαδικασία εξαιρετικά δημιουργική και δήλωσε ότι απόλαυσε τη μεταμόρφωση ενός σύγχρονου ποπ τραγουδιού σε κλαστικό ερμηνευτικό όχημα.

Διάβασε επίσης: Το KPop Demon Hunters είναι το Φαινόμενο της Χρονιάς για το περιοδικό TIME

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Golden Katherine Jenkins όπερα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανανέωσε γρήγορα τις αφέλειες σου πριν το ρεβεγιόν με αυτό το trick

Ανανέωσε γρήγορα τις αφέλειες σου πριν το ρεβεγιόν με αυτό το trick

29.12.2025
Επόμενο
Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

29.12.2025

Δες επίσης

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

29.12.2025
Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)
Μουσικά Νέα

Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)

29.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

29.12.2025
Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης

29.12.2025
Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral
Μουσικά Νέα

Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral

29.12.2025
Οι Pink Floyd στην κορυφή των βρετανικών charts 50 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Οι Pink Floyd στην κορυφή των βρετανικών charts 50 χρόνια μετά

29.12.2025
Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard
Reviews

Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard

28.12.2025
Πέθανε ο Perry Bamonte των The Cure σε ηλικία 65 ετών
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Perry Bamonte των The Cure σε ηλικία 65 ετών

27.12.2025
Μαύρη Ελλάδα: Το album που ξεχώρισε ο Guardian στα κορυφαία του 2025
Μουσικά Νέα

Μαύρη Ελλάδα: Το album που ξεχώρισε ο Guardian στα κορυφαία του 2025

27.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού