KPop Demon Hunters: Η Katherine Jenkins κάνει όπερα το Golden 

Η Katherine Jenkins, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης κλασικής μουσικής, προχώρησε σε μια απρόσμενη καλλιτεχνική συνάντηση, χαρίζοντας κλασική ερμηνεία στο τραγούδι «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters», το οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο το 2025. Το «Golden», που ερμηνεύεται στην ταινία από το φανταστικό γυναικείο συγκρότημα HUNTR X, αποτέλεσε το απόλυτο breakout τραγούδι της χρονιάς, καταγράφοντας ρεκόρ streaming και κατακτώντας τις διεθνείς μουσικές κατατάξεις. Η Katherine Jenkins δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή διέκρινε στο τραγούδι τη δομή και τη συναισθηματική δύναμη μιας άριας, εξηγώντας ότι το μήνυμά του για αυτοπεποίθηση και προσωπική ταυτότητα την άγγιξε βαθιά.

Μιλώντας στο BBC Radio Wales και στη Lucy Owen, η Katherine Jenkins ανέφερε ότι το τραγούδι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προσεγγίζεται μέσα από ένα κλασικό πρίσμα, καθώς οι στίχοι του αναδεικνύουν την υπέρβαση των δυσκολιών και την εσωτερική ενδυνάμωση. Η ίδια τόνισε ότι η ερμηνεία του σε αυτό το ύφος λειτούργησε για εκείνη ως μια δημιουργική πρόκληση, αλλά και ως προσωπική εμπειρία.

Η ταινία «KPop Demon Hunters», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2025, αφηγείται την ιστορία των Rumi, Mira και Zoey, τριών K pop σταρ που παράλληλα προστατεύουν τον κόσμο από σκοτεινές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Netflix, η παραγωγή εξελίχθηκε στη δημοφιλέστερη πρωτότυπη ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας, με τη μουσική και τις χορογραφίες της να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της, ιδίως στις νεότερες ηλικίες.

Η Katherine Jenkins παραδέχθηκε με χιούμορ ότι η ενασχόλησή της με το τραγούδι τής χάρισε επιπλέον πόντους στα μάτια των παιδιών της, ηλικίας 7 και 10 ετών, σημειώνοντας ότι «τουλάχιστον προσπάθησα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η σχέση της με το τραγούδι απέκτησε ακόμη πιο προσωπική διάσταση, καθώς στη νέα ηχογράφηση συμμετέχει και η μεγαλύτερη κόρη της, Aaliyah, η οποία τραγουδά στο φινάλε μαζί με παιδική χορωδία.

Η κλασική εκδοχή του «Golden» θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Royal Variety Show, όπου η Katherine Jenkins θα ερμηνεύσει επίσης τον εθνικό ύμνο. Όπως δήλωσε, το τραγούδι τοποθετείται σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική στιγμή της βραδιάς, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δύναμη του μηνύματός του. Η ίδια δεν έκρυψε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία της προετοιμασίας ήταν η εκμάθηση των κορεατικών στίχων, καθώς πρόκειται για γλώσσα στην οποία δεν είχε τραγουδήσει ποτέ στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτήρισε τη διαδικασία εξαιρετικά δημιουργική και δήλωσε ότι απόλαυσε τη μεταμόρφωση ενός σύγχρονου ποπ τραγουδιού σε κλαστικό ερμηνευτικό όχημα.

