Ανανέωσε γρήγορα τις αφέλειες σου πριν το ρεβεγιόν με αυτό το trick

Οι αφέλειες συνεχίζουν να κατακτούν τις πασαρέλες και τα street looks, παραμένοντας από τα πιο δημοφιλή trends στα κουρέματα. Ιδιαίτερα οι μακριές που πλαισιώνουν το πρόσωπο, όπως οι curtain και οι bottleneck, προσθέτουν αμέσως στυλ και κομψότητα σε κάθε εμφάνιση. Μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό look, δίνοντας ένα ενδιαφέρον, μοντέρνο αποτέλεσμα, ενώ ταιριάζουν σε κάθε τύπο μαλλιών, από ίσια έως σγουρά.

Η μεγάλη τους δύναμη είναι η ευελιξία τους. Οι αφέλειες μπορούν να είναι κοντές για πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα ή μακριές για μια πιο σοφιστικέ αισθητική. Επιπλέον, λειτουργούν σαν καμβάς για διάφορα στιλ, είτε προτιμάς ένα φυσικό look είτε ένα πιο glam, ενώ αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου με λεπτό και κομψό τρόπο. Το μυστικό βρίσκεται πάντα στο σωστό κούρεμα και στη σωστή τεχνική εφαρμογής από επαγγελματία.

Ωστόσο, υπάρχουν μέρες που οι αφέλειες δεν συνεργάζονται όπως θα ήθελες. Τότε οι ατέλειες και η ανεπιθύμητη χωρίστρα μπορεί να κάνουν το styling δύσκολο. Η σωστή τακτική είναι να τις χτενίζεις προς τα μπροστά αφού τις βρέξεις ελαφρά ή μετά το λούσιμο και να τις στεγνώνεις με το σεσουάρ, οδηγώντας τις εναλλάξ δεξιά και αριστερά με μια βούρτσα.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι φυσικός όγκος, κίνηση και μια εμφάνιση που δείχνει προσεγμένη και κομψή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι αφέλειες, με τη σωστή φροντίδα και τεχνική styling, παραμένουν ένα διαχρονικό και σέξι στοιχείο στο look κάθε γυναίκας, ανεξαρτήτως εποχής ή τάσης.

