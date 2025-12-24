Τι θα δούμε στην TV την Παραμονή Χριστουγέννων – Όλα τα προγράμματα της prime time ανά κανάλι

Παραμονή Χριστουγέννων προσφέρει πρόγραμμα για κάθε διάθεση και ηλικία, με τα κανάλια να φροντίζουν να γεμίσει η βραδιά μας γιορτινή ζεστασιά

Από αγαπημένα τηλεπαιχνίδια και σειρές μέχρι ταινίες και μουσικά σόου, τα κανάλια γεμίζουν σήμερα την prime time με επιλογές που συνδυάζουν ψυχαγωγία και ασφάλεια. Δείτε λοιπόν αναλυτικά το πρόγραμμα της Παραμονής Χριστουγέννων, ώρα με την ώρα.

ALPHA

Ο Alpha κρατά το κέφι και την ελληνική οικογενειακή διάθεση.

20:00 και 21:00 – Συνεχόμενα επεισόδια της αγαπημένης κωμωδίας «Το Σόι σου».

22:00 – Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Albert Hall για μια μεγαλειώδη συναυλία που υπόσχεται να γεμίσει το σπίτι με μουσική και εορταστική διάθεση.

ΑΝΤ1

Η σταθερή αξία της ψυχαγωγίας κυριαρχεί στον ΑΝΤ1.

20:00 – «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» φέρνει γνώριμη αγωνία και συμμετοχή από το κοινό.

21:00 – Το εορταστικό Ρουκ Ζουκ συνεχίζει το παιχνίδι γνώσεων με γιορτινό χρώμα.

23:00 – Το βράδυ ολοκληρώνεται μουσικά με το «Πέφτει η Νύχτα με… Ρυθμό», για όσους θέλουν να χορέψουν και να τραγουδήσουν.

MEGA

Το MEGA προσφέρει ανάλαφρο και κινηματογραφικό πρόγραμμα.

21:00 – Επαναληπτικό, εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Έχω Παιδιά», για χαλαρή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

22:00 – Η κλασική ελληνική ταινία «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» φέρνει νοσταλγία και χιούμορ.

00:20 – Για τους ακούραστους, η ρομαντική ταινία «Ένας Έρωτας τα Χριστούγεννα» κλείνει τη νύχτα με γιορτινά συναισθήματα.

STAR

Το STAR επενδύει καθαρά στην κινηματογραφική ψυχαγωγία.

21:00 – Το αγαπημένο animation «Το Πολικό Εξπρές» μαγνητίζει μικρούς και μεγάλους.

23:10 – Η ρομαντική ταινία «Last Christmas» ολοκληρώνει τη βραδιά με συναίσθημα και feel-good διάθεση.

OPEN

Το OPEN συνδυάζει ελληνική σειρά και ταινίες με γιορτινό τόνο.

20:00 – Η σειρά «Αριστοτέλης, ο Άριστος» ανοίγει το πρόγραμμα.

21:00 – Η ταινία «Χριστούγεννα με… Σκούφους» προσφέρει χιούμορ και ζεστασιά.

23:00 – Η αγαπημένη ταινία «Η Συμμορία των Έντεκα» φέρνει μυστήριο και γέλιο.

ΣΚΑΪ

21:00 – Η οικογενειακή ταινία «Χριστούγεννα στην Πρίζα» προσθέτει χριστουγεννιάτικο χρώμα.

23:00 – Το βράδυ ολοκληρώνεται με το σκοτεινό αλλά πολυσυζητημένο φιλμ «Η Επιστροφή».

ΕΡΤ

22:30 – Η «#Παρέα» γιορτάζει με ένα εορταστικό επεισόδιο γεμάτο τραγούδι και συναίσθημα. Μαζί στη σκηνή, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Δημήτρης Μπάσης και η Ελεάννα Παπαϊωάννου με τον Γιώργο Κουβαρά.

Από γέλιο και μουσική μέχρι ταινίες και τηλεπαιχνίδια, η Παραμονή Χριστουγέννων προσφέρει επιλογές για κάθε γούστο και διάθεση, με τα κανάλια να γεμίζουν τη βραδιά με χαρά, νοσταλγία και εορταστική ατμόσφαιρα.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

