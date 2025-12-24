MadWalk 2025 Mega
TV 24.12.2025

MEGA: Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε και σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα συγκλονιστικά νούμερα που σημείωσε

Στο παρά πέντε - 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion - Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες
Η θρυλική πεντάδα συναντήθηκε ξανά σε μια λαμπερή, νοσταλγική βραδιά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

20 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στις οθόνες, η σειρά «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του MEGA με ένα επετειακό reunion που τα είχε όλα: αναμνήσεις, χιούμορ, συγκίνηση και λάμψη. Η τηλεοπτική συνάντηση της θρυλικής πεντάδας μετατράπηκε σε ένα ολοκληρωμένο σόου, αφιερωμένο σε μία από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος βρέθηκαν ξανά μαζί, είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα που άλλαξε τα δεδομένα στη μυθοπλασία. Μαζί τους, ηθοποιοί και συντελεστές της σειράς μοιράστηκαν ιστορίες από τα γυρίσματα, άγνωστα περιστατικά και στιγμές πίσω από τις κάμερες, μεταφέροντας το κοινό στην εποχή που το «Παρά Πέντε» μεσουρανούσε.

Η βραδιά κύλησε σε εορταστικό κλίμα, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής να μετατρέπει το reunion σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό πάρτι. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι έντονες συναισθηματικές στιγμές. Η αναφορά της Θεοπούλας στην αγαπημένη της Σόφη συγκίνησε βαθιά τόσο τους παρευρισκόμενους όσο και τους τηλεθεατές, χαρίζοντας μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της εκπομπής.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η τοποθέτηση του Γιώργου Καπουτζίδη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε έναν τρίτο κύκλο της σειράς, είτε σε τηλεοπτική είτε σε κινηματογραφική μορφή, κλείνοντας οριστικά όπως όλα δείχνουν τη σχετική συζήτηση.

Η τεράστια αγάπη του κοινού αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στους πίνακες τηλεθέασης. Το επετειακό επεισόδιο κατέγραψε 47% στο δυναμικό κοινό, ποσοστό που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για τα σημερινά τηλεοπτικά δεδομένα. Σε επιμέρους τέταρτα, τα ποσοστά κινήθηκαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης. Συγκεκριμένα, σε τέταρτα έφτασε 41,3 – 46,4 – 40,4 – 50,5 – 47,6 – 45,1 – 51,8 – 49,9 – 44,2 – 52,0 45,7 – 50,3 – 46,8 – 46,8 – 50,1 – 45,9.

Στην prime time ζώνη, το «Στο Παρά Πέντε» κυριάρχησε απόλυτα, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε μεγάλη απόσταση. Το reunion δεν λειτούργησε απλώς ως μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά ως μια υπενθύμιση της δύναμης που μπορεί να έχει μια καλογραμμένη, αγαπημένη σειρά, ακόμη και δύο δεκαετίες μετά.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν on air για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

MegaTV reunion Ελληνικές Σειρές Παρά Πέντε ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
