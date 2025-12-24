MadWalk 2025 Mega
Fashion 24.12.2025

Η Ζέτα Μακρυπούλια αποδεικνύει ότι το total gold look είναι η απόλυτη επιλογή για λαμπερά Χριστούγεννα

zeta_makripoulia
Ένα χρυσό πουκάμισο και μίνι φούστα σε απόλυτη αρμονία δημιουργούν το απόλυτο festive look για τις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει σταθερά μία από τις πιο κομψές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, ξεχωρίζοντας για το προσωπικό της στιλ που συνδυάζει απλότητα, θηλυκότητα και μοντέρνα αισθητική. Κάθε της εμφάνιση στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, Ρουκ Ζουκ, επιβεβαιώνει την προσοχή της στη λεπτομέρεια και την ικανότητά της να δημιουργεί εμφανίσεις που δείχνουν ταυτόχρονα σύγχρονες και αρμονικές.

Πρόσφατα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα social media ένα look που κέρδισε τις εντυπώσεις και μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τις γιορτές. Η Ζέτα επέλεξε ένα χρυσό πουκάμισο, ένα statement κομμάτι που αποπνέει festive διάθεση, συνδυασμένο με μία μίνι φούστα στην ίδια απόχρωση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα total gold σύνολο που ξεχώρισε για την κομψότητα και την ισορροπία του, αποδεικνύοντας ότι το χρυσό μπορεί να φορεθεί με στιλ χωρίς να είναι υπερβολικό.

zeta_makripoulia
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/?hl=el

Διάβασε επίσης: Παραμονή Χριστουγέννων: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Η επιλογή διακριτικών αξεσουάρ και προσεγμένου styling ολοκλήρωσε το look, αφήνοντας το χρυσό να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εμφάνισης. Το συγκεκριμένο outfit δείχνει πώς ένα τολμηρό χρώμα μπορεί να ενσωματωθεί αρμονικά σε γιορτινά σύνολα, προσφέροντας λάμψη και κομψότητα ταυτόχρονα.

Με τέτοιες εμφανίσεις, η Ζέτα Μακρυπούλια επιβεβαιώνει ότι διαθέτει έντονο αισθητικό κριτήριο και παραμένει πηγή έμπνευσης για όσες θέλουν να δημιουργούν stylish και σύγχρονα looks, ειδικά αυτή την εποχή των γιορτών.

makripoulia_zeta
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/?hl=el

Διάβασε επίσης: Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο

Fashion MAD Christmas ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
