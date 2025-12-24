MadWalk 2025 Mega
Η Diana Ross στην κορυφή του Billboard λόγω Stranger Things και Candy Crush Saga

Το διαχρονικό «Upside Down» φέρνει το μουσικό είδωλο σε chart που δεν υπήρχε στην εποχή της κυριαρχίας της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Diana Ross πρόσθεσε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο στη μακρόχρονη και εμβληματική καριέρα της, καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα Billboard chart στο οποίο δεν είχε καταγραφεί ποτέ μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το Forbes, η Diana Ross έκανε ντεμπούτο στο Billboard R&B Hip Hop Digital Song Sales chart, με το κλασικό τραγούδι της «Upside Down» του 1980 να εισέρχεται απευθείας στο νούμερο 12. Παρά το γεγονός ότι η Diana Ross έχει καταγράψει δεκαετίες επιτυχιών σε πληθώρα charts και μουσικών μορφών, δεν είχε προηγουμένως εμφανιστεί στη συγκεκριμένη λίστα. Ο λόγος είναι κυρίως ιστορικός, καθώς μεγάλο μέρος του καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων, οι οποίες σήμερα αποτελούν βασικό κριτήριο για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου chart.

Η ανανεωμένη δυναμική του «Upside Down» οφείλεται σε σημαντική αύξηση ψηφιακών αγορών και streams, μετά την ένταξη του τραγουδιού στα πρώτα επεισόδια της 5ης σεζόν της σειράς «Stranger Things». Σύμφωνα με στοιχεία του Billboard, τα streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 373% σε εβδομαδιαία βάση αμέσως μετά την επιστροφή της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix. Η εκτόξευση αυτή ήταν αρκετή ώστε το τραγούδι να εισέλθει στο Billboard R&B Hip Hop Digital Song Sales chart, χαρίζοντας στη Diana Ross μια πρώτη εμφάνιση σε μια κατάταξη που δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια της πιο εμπορικά κυρίαρχης περιόδου της.

Το «Upside Down» κυκλοφόρησε αρχικά τον Ιούνιο του 1980 και γράφτηκε και παρήχθη από τους Nile Rodgers και Bernard Edwards του συγκροτήματος Chic. Αποτέλεσε το βασικό single από το ενδέκατο στούντιο άλμπουμ της Diana Ross με τίτλο «Diana» και εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σόλο πορείας της. Το τραγούδι παρέμεινε για 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και κατέκτησε επίσης την κορυφή στα Disco και Soul charts.

Σε διεθνές επίπεδο, το «Upside Down» έφτασε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ιταλία, η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία και η Νότια Αφρική, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε έως το νούμερο 2. Το single απέσπασε ασημένια πιστοποίηση από τη British Phonographic Industry και χάρισε στη Diana Ross υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία καλύτερης γυναικείας R&B φωνητικής ερμηνείας. Περισσότερα από 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και διαχρονικές ηχογραφήσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέρα από τη νέα ώθηση που του έδωσε το «Stranger Things», το «Upside Down» βρήκε πρόσφατα νέο κοινό και μέσα από τον χώρο του gaming. Τον προηγούμενο μήνα, ο Thundercat, βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης και παραγωγός, κυκλοφόρησε μια επανεκτέλεση του τραγουδιού στο πλαίσιο της ετήσιας Music Season του παιχνιδιού «Candy Crush Saga». Η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί τον κεντρικό άξονα ενός event διάρκειας 5 εβδομάδων, το οποίο συνδυάζει το gameplay με μουσικά στοιχεία. Οι παίκτες προχωρούν σε θεματικές προκλήσεις, ξεκλειδώνουν μουσικά επίπεδα και αλληλεπιδρούν με ένα διαδραστικό μουσικό βίντεο βασισμένο στην εκτέλεση του Thundercat.

