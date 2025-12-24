Red carpet 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από ξένους και Έλληνες celebrities

Από τα MadWalk και τα VMA έως τα Oscars και τις Κάννες, οι stars έκαναν κάθε εμφάνιση ένα αληθινό fashion statement

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη λάμψη και εντυπωσιακές εμφανίσεις στα κόκκινα χαλιά των μεγαλύτερων events, από τα Mad VMA και το MadWalk μέχρι το Φεστιβάλ των Καννών, τα Oscars και τα Grammy. Οι celebrities κατάφεραν να κερδίσουν τα βλέμματα, συνδυάζοντας κομψότητα, δημιουργικότητα και τολμηρές επιλογές που ξεχώρισαν σε κάθε εμφάνιση.

Κάθε εμφάνιση αποτέλεσε μια μικρή δήλωση προσωπικότητας και στυλιστικής άποψης, δείχνοντας πως το κόκκινο χαλί παραμένει η ιδανική σκηνή για να αναδειχθεί η μόδα σε όλο της το μεγαλείο. Από τολμηρές, avant-garde επιλογές μέχρι διαχρονικά κλασικά looks, η λάμψη, η κομψότητα και η δημιουργικότητα ήταν τα κύρια στοιχεία που χαρακτήρισαν τις καλύτερες εμφανίσεις της χρονιάς.

Αθηνά Οικονομάνου

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα καφέ φόρεμα με print, το οποίο συνδύασε με χαλάζιο πανωφόρι και χρυσά κοσμήματα, ενώ το κομμάτι που ξεχώρισε ήταν το oversized pouch που κρατούσε, προσδίδοντας προσωπικότητα και χαρακτήρα στην εμφάνισή της.

Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου μπήκε πλήρως στο κλίμα της βραδιάς με μια δημιουργία υψηλής ραπτικής που συνδύαζε μαύρη maxi φούστα με ένα εντυπωσιακό statement μπούστο, ενώ τα γάντια και τα εκκεντρικά αξεσουάρ προσέδιδαν στονλόκληρο look έναν αέρα αίγλης και μοναδικότητας.

Χριστίνα Μπόμπα

Η Χριστίνα Μπόμπα εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents, υιοθετώντας την απόλυτη Old Hollywood αισθητική με ένα look γεμάτο διαχρονική γοητεία και κινηματογραφική λάμψη.

Zaf

Ο Zaf εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα ασημί κοστούμι σε ανάγλυφο φλοράλ μοτίβο, συνδυάζοντας αρμονικά τη λάμψη με τη σύγχρονη ανδρική κομψότητα.

Κλέλια Ανδριολάτου

Η Κλέλια Ανδριολάτου εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα στενό, εξώπλατο μαύρο φόρεμα της Celia Kritharioti, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της και προσδίδοντας μία ατμόσφαιρα οσκαρικής κομψότητας.

Ήβη Αδάμου

Η Ήβη Αδάμου έκλεψε τις εντυπώσεις με μία αποκαλυπτική ασπρόμαυρη δημιουργία από την Haute Couture συλλογή, η οποία είχε επίσης παρουσιαστεί στο Παρίσι, προσδίδοντας λάμψη και κομψότητα στην εμφάνισή της στο φεστιβάλ.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μάγεψε στο κόκκινο χαλί με ένα διάφανο φόρεμα σε ασημί αποχρώσεις, διακοσμημένο με λαμπερές πέτρες και μεταλλικά στοιχεία που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της, προσφέροντας μια glam εμφάνιση με φουτουριστικές πινελιές.

Dr. Chris

Ο Dr. Chris έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο κόκκινο χαλί των Mad VMA 2025, επιλέγοντας ένα χρυσό σύνολο που εξέπεμπε καλλιτεχνική, avant-garde αισθητική, αποδεικνύοντας ότι το στυλ του δεν περνά ποτέ απαρατήρητο.

Mikay

Η MIKAY εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί των Mad VMA 2025 με μια ονειρική εμφάνιση που θύμιζε παραμύθι. Φορώντας ένα στράπλες φόρεμα από μπλε τούλι με έντονα βολάν, κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στη φαντασία και την κομψότητα, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα.

Evangelia

Στα Mad VMA 2025, η Evangelia μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με ένα look που συνδύαζε γοητεία, θαλασσινή αύρα και αψεγάδιαστη λάμψη. Το τοπ, διακοσμημένο με τρισδιάστατα κοχύλια και αστερίες, σε συνδυασμό με τη μακριά διάφανη φούστα, θύμιζε μια γοργόνα βγαλμένη από παραμύθι, αφήνοντας μια αίσθηση μαγείας στο κόκκινο χαλί.

Zendaya με Louis Vuitton

Η Zendaya εμφανίστηκε στα 82α ετήσια Βραβεία Χρυσής Σφαίρας με μια εμφάνιση που απέσπασε όλα τα βλέμματα. Η ηθοποιός, γνωστή για το μοναδικό της στιλ και την ικανότητά της να ενσαρκώνει χαρακτήρες μέσα από τις ενδυματολογικές της επιλογές, επέλεξε ένα φόρεμα Louis Vuitton από κίτρινο σατέν. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα εκθαμβωτικό διαμαντένιο κολιέ Bvlgari και, όπως αναφέρουν πολλοί, ένα δαχτυλίδι αρραβώνων από τον Tom Holland. Από την ρομποτική πανοπλία του Thierry Mugler μέχρι τη Σταχτοπούτα, η Zendaya συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο της βασίλισσας του method dressing.

Chappell Roan

Η Chappell Roan απέδειξε ότι η vintage μόδα μπορεί να φαίνεται εξίσου φρέσκια με τις νέες δημιουργίες. Στο κόκκινο χαλί των GRAMMYs, η τραγουδίστρια περπάτησε με ένα έντονο κίτρινο φόρεμα Jean Paul Gaultier του 2003, με baby-blue πάνελ, κορσέ που αγκάλιαζε το σώμα και φούστα από τούλι τυπωμένη με σκηνές από τους «Κίτρινους Χορευτές» του Degas. Ολοκληρώνοντας το look με glam «κούκλας», η Roan έμοιαζε να έχει βγει από έναν κλασικό πίνακα ζωγραφικής.

Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter, γνωστή για τον retro glam χαρακτήρα της, επέλεξε για τα GRAMMYs 2025 ένα look με αέρα Vegas showgirl, αλλά με υψηλή μόδα. Το φόρεμα σε παγωμένο μπλε χρώμα είχε φτερωτή μποά, halter λαιμόκοψη και σιλουέτα σε σχήμα μαρτίνι, αποπνέοντας την κλασική αίσθηση της σαγηνευτικής σταρ.

Doechii

Η Doechii, γνωστή ως «Swamp Princess», έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας όχι ένα, αλλά πέντε custom Thom Browne σύνολα στα GRAMMYs 2025. Στο κόκκινο χαλί, η τραγουδίστρια από τη Φλόριντα εμφανίστηκε με ένα off-the-shoulder φόρεμα κορσέ σε σκούρο γκρι, με χαρακτηριστική δαντέλα σε κόκκινο, λευκό και μπλε, συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο Oxford και γραβάτα, δείχνοντας ότι δεν είναι μόνο εξαιρετική performer αλλά και fashion icon.

Timothée Chalamet

Όποιο project και αν προωθεί, ο Timothée Chalamet καταφέρνει πάντα να ξεχωρίζει με το στιλ του. Στα 31α Screen Actors Guild Awards, όπου ήταν υποψήφιος για την ερμηνεία του ως Bob Dylan στο A Complete Unknown, περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα πράσινο πουκάμισο «Brat» που ήταν απόλυτα στη μόδα. Το look ολοκληρώθηκε με ένα εφαρμοστό μαύρο δερμάτινο κοστούμι Chrome Hearts, εμπνευσμένο από το εμβληματικό στυλ του Bob Dylan, ενώ πρόσθεσε μια πινελιά Western με μια Cartier bolo γραβάτα στολισμένη με διαμάντια.

Ariana Grande

Στα 97α Oscars, η Ariana Grande κατάφερε να αιχμαλωτίσει όλα τα βλέμματα με ένα look που φαινόταν να καταργεί τη βαρύτητα. Η σταρ εμφανίστηκε με μια custom δημιουργία Schiaparelli από ροζ σατέν, με παιχνιδιάρικη, κυματιστή ζώνη στο ύψος της μέσης και φούστα διακοσμημένη με πάνω από 190.000 κρύσταλλα, στρας και χάντρες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αιωρείται στο κόκκινο χαλί.

Bad Bunny

Στο Met Gala 2025, ο Bad Bunny απέδειξε ότι η μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα στιλάτη και προσωπική. Ο Πουερτορικάνος καλλιτέχνης επέλεξε καφέ κοστούμι Prada από μοχέρ, σε συνδυασμό με πουκάμισο poplin σε απόχρωση καπνού. Το look ολοκληρώθηκε με τολμηρά αξεσουάρ, όπως γραβάτα από ραφία, γάντια στολισμένα με πάνω από 600 κρύσταλλα, ζώνη από σχοινί και δέρμα, oversized bowling bag και custom καπέλο De León Headwear, εμπνευσμένο από το παραδοσιακό πουερτορικανικό jibaro.

Colman Domingo

Ως συν-πρόεδρος του Met Gala, ο Colman Domingo τίμησε τη μνήμη του André Leon Talley με δύο εμφανίσεις Valentino. Κατά την άφιξή του, εντυπωσίασε με μια μπλε πλισέ κάπα, διακοσμημένη με oversized χρυσό και εκρού μπλε-στρας μπολερό, ενώ αργότερα αποκάλυψε ένα κοστούμι σε μαύρο και μαργαριτάρι με πουά γραβάτα και μεταξωτό λουλούδι στο πέτο, αποδεικνύοντας ότι η πολυπλοκότητα μπορεί να φαίνεται effortless.

Pedro Pascal

Στο Φεστιβάλ των Καννών, ο Pedro Pascal απέδειξε ότι το απλό μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό. Φορώντας μαύρη αμάνικη τουνίκ από μαλλί merino και φαρδιά μάλλινα παντελόνια Calvin Klein, ο ηθοποιός τόνισε τη σιλουέτα του με έναν τρόπο που κέρδισε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Rihanna

Στην πρεμιέρα της ταινίας Smurfs στο Λος Άντζελες, η Rihanna απέδειξε ότι η εγκυμοσύνη δεν εμποδίζει το στιλ. Η σταρ φόρεσε bomber jacket από δέρμα αρνιού πάνω σε ένα σοκολατί μεταξωτό φόρεμα με δαντέλα στο μπούστο, ενώ ένα αντίθετο πράσινο φιόγκο κάτω από τη μέση τόνιζε την κοιλιά της και συνέχιζε σε μια εντυπωσιακή φούστα.

Jenna Ortega

Στα 77α Primetime Emmy Awards, η Jenna Ortega, σε συνεργασία με τον stylist Enrique Melendez, εντυπωσίασε με ένα top-πολυέλαιο από κοσμήματα και μαργαριτάρια, συνδυασμένο με μαύρη φούστα με σκίσιμο από Givenchy, αφήνοντας το κοινό άφωνο και επιβεβαιώνοντας το ξεχωριστό στιλ της.

Lisa

Η Lisa από τις Blackpink και πρωταγωνίστρια του The White Lotus εμφανίστηκε στα Emmy με ένα ροζ τουλ φόρεμα Lever Couture, με γλυπτική ζώνη και ασύμμετρο σκίσιμο στο ύψος του ισχίου, το οποίο συνέχιζε σε ένα τρένο από κορδέλες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υποστηρίξει κάθε στιλιστική πρόκληση.

Rosalía

Στα Los40 Music Awards στο Σανταντέρ, η Rosalía εντυπωσίασε με ένα σύνολο εμπνευσμένο από το διάστημα της Balenciaga. Φορούσε cropped top με κεντήματα από οργάντζα και φτερά, συνδυασμένο με φουσκωτά παντελόνια ταφτά, ενώ η alien-like μάσκα καλυμμένη με εκατοντάδες στρας ολοκλήρωνε το φουτουριστικό look της, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μόδα.

