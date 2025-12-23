MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 23.12.2025

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη
Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας και οι λόγοι της απόφασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης ανακοίνωσε επίσημα η GTP Touring Ltd. Η διοργανώτρια εταιρεία γνωστοποίησε πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν το εγχείρημα, τονίζοντας ότι λόγοι εκτός του ελέγχου της καθιστούν αδύνατη τη συνέχισή του.

Η συγκεκριμένη περιοδεία είχε σχεδιαστεί ως μια διεθνής μουσική διαδρομή αφιερωμένη στο έργο δύο εμβληματικών μορφών της ελληνικής μουσικής, του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη. Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας είχαν προκύψει αντιδράσεις, τόσο από την πλευρά του κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι όσο και από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Μίκη Θεοδωράκη.

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/?hl=el

Διάβασε επίσης: Chris Rea: Η φωνή που έντυσε τα ταξίδια μας έφυγε από τη ζωή

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η GTP Touring Ltd επισημαίνει πως το όραμα της περιοδείας ήταν η δημιουργία ενός πολυετούς διεθνούς πολιτιστικού project, με στόχο τη διάδοση της ελληνικής μουσικής σε κοινό ανά τον κόσμο και την ανάδειξή της ως στοιχείο πολιτιστικής υπερηφάνειας. Παρά τις προσπάθειες και την αρχική φιλοδοξία του σχεδίου, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν δεν επέτρεψαν την υλοποίησή του.

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη
https://www.instagram.com/giannisharoulis/?hl=el

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Ακύρωση παγκόσμιας περιοδείας Hellenic Music Ensemble

Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/?hl=el

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη
https://www.instagram.com/giannisharoulis/?hl=el

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025

Δες κι αυτό..

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ακύρωση Γιάννης Χαρούλης Νατάσσα Μποφίλιου παγκόσμια περιοδεία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Λευτέρης Πανταζής: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια υγείας του

Λευτέρης Πανταζής: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια υγείας του

23.12.2025
Επόμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

23.12.2025

Δες επίσης

Λευτέρης Πανταζής: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια υγείας του
Μουσικά Νέα

Λευτέρης Πανταζής: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια υγείας του

23.12.2025
Chris Rea: Η φωνή που έντυσε τα ταξίδια μας έφυγε από τη ζωή
Μουσικά Νέα

Chris Rea: Η φωνή που έντυσε τα ταξίδια μας έφυγε από τη ζωή

23.12.2025
Το KPop Demon Hunters κυριαρχεί για ακόμη έναν μήνα στα charts 
Μουσικά Νέα

Το KPop Demon Hunters κυριαρχεί για ακόμη έναν μήνα στα charts 

23.12.2025
Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025

23.12.2025
Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana
Μουσικά Νέα

Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana

23.12.2025
Στέφανος Παπαδόπουλος: Τέλος η συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο μετά τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

Στέφανος Παπαδόπουλος: Τέλος η συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο μετά τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη

22.12.2025
Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η αντίδραση που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η αντίδραση που έγινε viral

22.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο

22.12.2025
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”