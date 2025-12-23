Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη

Την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης ανακοίνωσε επίσημα η GTP Touring Ltd. Η διοργανώτρια εταιρεία γνωστοποίησε πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν το εγχείρημα, τονίζοντας ότι λόγοι εκτός του ελέγχου της καθιστούν αδύνατη τη συνέχισή του.

Η συγκεκριμένη περιοδεία είχε σχεδιαστεί ως μια διεθνής μουσική διαδρομή αφιερωμένη στο έργο δύο εμβληματικών μορφών της ελληνικής μουσικής, του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη. Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας είχαν προκύψει αντιδράσεις, τόσο από την πλευρά του κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι όσο και από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Μίκη Θεοδωράκη.

Διάβασε επίσης: Chris Rea: Η φωνή που έντυσε τα ταξίδια μας έφυγε από τη ζωή

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η GTP Touring Ltd επισημαίνει πως το όραμα της περιοδείας ήταν η δημιουργία ενός πολυετούς διεθνούς πολιτιστικού project, με στόχο τη διάδοση της ελληνικής μουσικής σε κοινό ανά τον κόσμο και την ανάδειξή της ως στοιχείο πολιτιστικής υπερηφάνειας. Παρά τις προσπάθειες και την αρχική φιλοδοξία του σχεδίου, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν δεν επέτρεψαν την υλοποίησή του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Ακύρωση παγκόσμιας περιοδείας Hellenic Music Ensemble

Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025

Δες κι αυτό..