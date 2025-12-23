MadWalk 2025 Mega
Celeb News 23.12.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

Η κόρη της θα φέρει δύο ονόματα προς τιμήν της πεθεράς και της φίλης της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα μιας και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την ποινικολόγο Γιάννα Παναγοπούλου, η παρουσιάστρια αποκάλυψε τα δύο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της, που περιμένει με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα εξήγησε ότι η μικρή θα φέρει δύο ονόματα: Πολυξένη, προς τιμήν της πεθεράς της, και Αλεξάνδρα, για να τιμήσει τη μνήμη της καλής της φίλης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις προσωπικές στιγμές που την οδήγησαν στην επιλογή του δεύτερου ονόματος: «Μου θύμισες τη δική μου ιστορία με το δεύτερο όνομα, γιατί κι εγώ είχα πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου, Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο, είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Είπα στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή.»

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συγκλονιστική επικοινωνία με την αδερφή της φίλης της: «Ήταν οι τελευταίες μέρες της φίλης μου Αλεξάνδρας. Παρόλο που ήταν σε κόμμα, με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της και μου είπε ότι ήθελε η Αλεξάνδρα να μου μιλήσει. Της είπα ότι θα της τηλεφωνήσω όταν πάρω τα αποτελέσματα. Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, δυστυχώς είχε ξαναπέσει. Εκείνη τη στιγμή είπα στον εαυτό μου, στη μητέρα της και στις αδερφές της: το παιδί μου θα το ονομάσω Αλεξάνδρα.»

Η Κατερίνα έκλεισε την αφήγησή της λέγοντας ότι ζήτησε από την αδερφή της φίλης της να της ψιθυρίσει το όνομα στο αυτί, ώστε η Αλεξάνδρα να το «καταλάβει» από εκεί που βρίσκεται.

