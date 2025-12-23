MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Streaming News 23.12.2025

Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων

Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων
Τα τρία πρώτα επεισόδια του Volume 2 έρχονται στις 26 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα ενώ το μεγάλο φινάλε 1 Ιανουαρίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι δημιουργοί του Stranger Things, οι Duffer Brothers, αποκάλυψαν την τελική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων της σειράς, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φανατικούς οπαδούς. Το Volume 2 φαίνεται να ακολουθεί την ίδια δυναμική με το Volume 1, αλλά το μεγάλο φινάλε αναμένεται να κλέψει την παράσταση με τη διάρκεια και την ένταση του.

Από LED lights ως Eggo waffles: Πώς να μεταμορφώσεις το δωμάτιό σου σε Hawkins για το φινάλε του Stranger Things

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο τηλεφωνικός αριθμός του δεν είναι fake – Το creepy μήνυμα που ακούς αν τον καλέσεις

Σύμφωνα με τους Duffer Brothers:

  • Επεισόδιο 5: 1 ώρα και 8 λεπτά
  • Επεισόδιο 6: 1 ώρα και 15 λεπτά
  • Επεισόδιο 7: 1 ώρα και 6 λεπτά
  • Επεισόδιο 8 (το φινάλε): 2 ώρες και 8 λεπτά

Stranger Things: Αυτές είναι οι 5 επικρατέστερες θεωρίες για το επικό φινάλε

Η πρεμιέρα των τριών πρώτων επεισοδίων του Volume 2 θα γίνει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου, στις 3 π.μ., ενώ το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά.

Η πλοκή της τελευταίας σεζόν εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της τέταρτης σεζόν, το φθινόπωρο του 1987. Η ομάδα προσπαθεί να εντοπίσει και να εξοντώσει τον Vecna, σε ένα Hawkins που έχει πληγεί από τα ρήγματα. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία και η επιχείρηση της Eleven περιπλέκουν την αποστολή, ενώ με την επέτειο της εξαφάνισης του Will Byers να πλησιάζει, όλοι καλούνται να ενωθούν για την τελευταία, καθοριστική μάχη απέναντι σε μια νέα, επικίνδυνη απειλή.

Stranger Things 5: Το trailer του 2ου μέρους μόλις κυκλοφόρησε - Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Αυτές είναι οι 5 επικρατέστερες θεωρίες για το επικό φινάλε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix Stranger Things Stranger Things 5 σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

23.12.2025
Επόμενο
H γαλοπούλα με πορτοκάλι και μέλι που λατρέψουν οι πάντες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

H γαλοπούλα με πορτοκάλι και μέλι που λατρέψουν οι πάντες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

23.12.2025

Δες επίσης

Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon
Cinema

Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon

23.12.2025
Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ
Cinema

Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

23.12.2025
Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu
Cinema

Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu

23.12.2025
Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.
Cinema

Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.

22.12.2025
Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins
Cinema

Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins

22.12.2025
Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire
Cinema

Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

22.12.2025
Το The Night Manager επιστρέφει μετά από 10 χρόνια
Cinema

Το The Night Manager επιστρέφει μετά από 10 χρόνια

22.12.2025
Sylvester Stallone: «Oδυνηρή η νύχτα των Όσκαρ του Rocky»
Cinema

Sylvester Stallone: «Oδυνηρή η νύχτα των Όσκαρ του Rocky»

22.12.2025
Bridgerton 4: Ο πιο επικίνδυνος έρωτας μέχρι σήμερα – Όσα γνωρίζουμε για τον νέο κύκλο
Cinema

Bridgerton 4: Ο πιο επικίνδυνος έρωτας μέχρι σήμερα – Όσα γνωρίζουμε για τον νέο κύκλο

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών