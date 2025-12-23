Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων

Τα τρία πρώτα επεισόδια του Volume 2 έρχονται στις 26 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα ενώ το μεγάλο φινάλε 1 Ιανουαρίου

Οι δημιουργοί του Stranger Things, οι Duffer Brothers, αποκάλυψαν την τελική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων της σειράς, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φανατικούς οπαδούς. Το Volume 2 φαίνεται να ακολουθεί την ίδια δυναμική με το Volume 1, αλλά το μεγάλο φινάλε αναμένεται να κλέψει την παράσταση με τη διάρκεια και την ένταση του.

Σύμφωνα με τους Duffer Brothers:

Επεισόδιο 5: 1 ώρα και 8 λεπτά

Επεισόδιο 6: 1 ώρα και 15 λεπτά

Επεισόδιο 7: 1 ώρα και 6 λεπτά

Επεισόδιο 8 (το φινάλε): 2 ώρες και 8 λεπτά

Η πρεμιέρα των τριών πρώτων επεισοδίων του Volume 2 θα γίνει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου, στις 3 π.μ., ενώ το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά.

Η πλοκή της τελευταίας σεζόν εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της τέταρτης σεζόν, το φθινόπωρο του 1987. Η ομάδα προσπαθεί να εντοπίσει και να εξοντώσει τον Vecna, σε ένα Hawkins που έχει πληγεί από τα ρήγματα. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία και η επιχείρηση της Eleven περιπλέκουν την αποστολή, ενώ με την επέτειο της εξαφάνισης του Will Byers να πλησιάζει, όλοι καλούνται να ενωθούν για την τελευταία, καθοριστική μάχη απέναντι σε μια νέα, επικίνδυνη απειλή.

