Stranger Things 5: Ο τηλεφωνικός αριθμός του δεν είναι fake – Το creepy μήνυμα που ακούς αν τον καλέσεις

Το Stranger Things δεν βασίστηκε ποτέ μόνο στα τέρατα, το Upside Down ή τη νοσταλγία των ’80s. Από την πρώτη στιγμή απέδειξε ότι ξέρει να παίζει με την εμπειρία του θεατή. Και η πέμπτη και τελευταία σεζόν το επιβεβαιώνει με τον πιο απρόσμενο τρόπο: έναν τηλεφωνικό αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη και… λειτουργεί πραγματικά.

Η λεπτομέρεια αποκαλύπτεται πολύ νωρίς. Στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν, με τίτλο «The Mission», περίπου στο 14:48, η κάμερα εστιάζει σε μια αφίσα αγνοουμένου. Το πρόσωπο που κοιτάζει πίσω είναι αυτό της Eleven. Κάτω από τη φωτογραφία υπάρχει ένας αριθμός επικοινωνίας για όποιον γνωρίζει κάτι. Στην αρχή μοιάζει απλώς με ένα στοιχείο της πλοκής μέχρι τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να τον καλέσει.

Τι συμβαίνει αν καλέσεις τον αριθμό;

Fans από διάφορες χώρες άρχισαν να δοκιμάζουν, προσθέτοντας τον διεθνή κωδικό +1 για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντί για σιωπή ή κάποιο τυπικό αυτοματοποιημένο μήνυμα, στην άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται μια ηχογράφηση που σε μεταφέρει κατευθείαν στο σύμπαν της σειράς. Η φωνή συστήνεται ως εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Hawkins και περιγράφει μια πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το μήνυμα ενισχύει το σκοτεινό κλίμα της τελευταίας σεζόν και καλλιεργεί ένα αίσθημα αγωνίας και επικείμενης καταστροφής. Γίνεται αναφορά σε έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, ο οποίος έχει θέσει το Hawkins σε καθεστώς lockdown. Το υπονοούμενο είναι σαφές: κάτι τρομακτικό έχει ήδη συμβεί και η απειλή δεν περιορίζεται πια στο παρασκήνιο.

Όσοι ακούν ολόκληρη την ηχογράφηση έρχονται αντιμέτωποι με ένα ψυχρό, σχεδόν αποστειρωμένο κείμενο, που όμως κρύβει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Το Αστυνομικό Τμήμα ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού αγνοουμένων, με προτεραιότητα την Jane Hopper. Η αναφορά στο πραγματικό όνομα της Eleven δεν περνά απαρατήρητη. Δεν πρόκειται για ένα απλό Easter egg, αλλά για μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η ηρωίδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων και ότι η εξαφάνισή της ίσως είναι καθοριστική για την έκβαση της ιστορίας.

Όταν το marketing γίνεται εμπειρία

Τίποτα από αυτό δεν μοιάζει τυχαίο. Το Netflix και οι αδελφοί Duffer έχουν μετατρέψει την κυκλοφορία του Stranger Things 5 σε ένα διαδραστικό γεγονός, όπου η μυθοπλασία ξεφεύγει από την οθόνη και εισβάλλει στον πραγματικό κόσμο. Η απλή πράξη μιας τηλεφωνικής κλήσης δεν αποκαλύπτει spoilers, αλλά δημιουργεί κάτι πιο ισχυρό: την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο Hawkins, ότι συμμετέχεις κι εσύ στην ιστορία. Χωρίς φανταχτερά εφέ ή πολύπλοκες καμπάνιες, μόνο με ένα τηλέφωνο και μια φωνή, η σειρά καταφέρνει να προκαλέσει ανατριχίλα και να μείνει αξέχαστη, ακριβώς όπως αρμόζει στο σκοτεινό της φινάλε.

Το κλείσιμο ενός τηλεοπτικού φαινομένου

Σε αυτό το σημείο, το Stranger Things έχει ξεπεράσει προ πολλού τον τίτλο μιας απλής επιτυχημένης σειράς. Ξεκίνησε ως μια ιστορία παιδιών που έπαιζαν Dungeons & Dragons σε ένα υπόγειο και εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που μεγάλωσε μαζί με το κοινό του.

Το τηλεφωνικό μήνυμα είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του παζλ, αλλά εξηγεί απόλυτα γιατί η σειρά άφησε τόσο ισχυρό αποτύπωμα. Γιατί κατάφερε να συνδυάσει τρόμο, συναίσθημα και νοσταλγία. Και γιατί μας απέδειξε ότι ακόμη και κάτι τόσο καθημερινό όσο μια κλήση μπορεί να λειτουργήσει σαν μια απροσδόκητη πύλη προς το Upside Down.

