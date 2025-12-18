Το COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στο Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre

Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre Συνεργασία στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα: Ειρήνη Φαναριώτη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ Μια ποιητική χειρονομία για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση

Άνεμος στα ψηλά δέντρα. Συννεφιασμένος ουρανός. Η βροχή πλησιάζει. Οπλές στη γη. Κλαδιά. Που σπάνε. Στάσου. Άκου.

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Royal Court Theatre του Λονδίνου και παρουσιάζει το Cow | Deer, το πρωτοποριακό έργο των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson. Μετά τη θριαμβευτική της πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου με βρετανικό θίασο, η παράσταση έρχεται στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» με ελληνικό 4μελές ensemble, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης και εξερεύνησης του «πέρα από τον άνθρωπο» κόσμου. Συνεργασία στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα, η Ειρήνη Φαναριώτη.



Το Cow | Deer είναι μια ασυνήθιστη σκηνική εμπειρία, μια ακουστική εμβύθιση. Ένα κουαρτέτο Ελλήνων ερμηνευτών και ερμηνευτριών ζωντανεύει την ύπαρξη δύο ζώων, μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού. Αφηγούνται χωρίς λόγια, μόνο με ήχους, την ιστορία τους, καλώντας μας να αφουγκραστούμε την ανθρώπινη παρουσία μέσα στη φύση από μια άλλη θέση. «Ένα πείραμα επαναπροσανατολισμού: από τον λόγο προς την ακρόαση, από την ιεραρχία προς τη συνεργασία, από τον καθαρά ανθρώπινο στον ευρύτερο, πολύμορφο κόσμο της φύσης.», αναφέρουν οι δημιουργοί του.

Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο.

Εκκινώντας έναν νέο διάλογο ανάμεσα στο θέατρο, τη φύση, το σώμα και τον ήχο, στο Cow | Deer ζώα, έντομα και στοιχεία της φύσης δεν αποτελούν πια το σκηνικό της ζωής μας, αλλά ισότιμους συμμέτοχους ενός εύθραυστου οικοσυστήματος. Μέσα από ζωντανά ηχητικά εφέ (τεχνική Foley), σε συνδυασμό με αυθεντικές ηχογραφήσεις φυσικών περιβαλλόντων, οι ερμηνευτές δημιουργούν ένα καθηλωτικό ηχητικό τοπίο – τη βροχή που πλησιάζει, το τρίξιμο των κλαδιών, τον βηματισμό των ζώων– που μεταφέρει τους θεατές στην εξοχή. Μια εμπειρία που επιτρέπει στο κοινό να «ακούσει» τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεται ένα ζώο, που το καλεί να μην σταθεί, αυτή τη φορά, απέναντί του ως παρατηρητής, αλλά να συνδεθεί με τον δικό του παλμό, να βιώσει μια πρωτόγνωρη εγγύτητα με τη φύση, αλλά και να αντιληφθεί την ταραχή, τον φόβο και τον πόνο που μπορεί να του προκαλέσει.

Το Cow | Deer είναι μια ποιητική χειρονομία και ταυτόχρονα μια καλλιτεχνική κραυγή για το περιβάλλον. Κάθε ήχος – μια ανάσα, ένα αυτοκίνητο, το γάβγισμα ενός σκύλου ή το κελάηδισμα ενός πουλιού – γίνεται υπενθύμιση ότι η επιβίωση είναι κοινό δικαίωμα όλων των ειδών και όχι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου. Μια παράσταση – συλλογική εμπειρία που μας καλεί να αναθεωρήσουμε τη θέση μας στον κόσμο – όχι ως κυρίαρχοι, αλλά ως μέλη ενός εύθραυστου, αλληλένδετου συνόλου ζωής. Ως συνοδοιπόροι που συνυπάρχουμε με σεβασμό και φροντίδα.

Μια παράσταση που μας καλεί να δούμε την ιστορία με διαφορετικό τρόπο, προσωπικό, σαν απαλό κάλεσμα στη μνήμη και τη φαντασία μας.



Λίγα λόγια για τις δημιουργούς

Η Katie Mitchell, μία από τις σημαντικότερες σκηνοθέτιδες της ευρωπαϊκής σκηνής, αξιοποιεί τις τεχνικές του Foley εδώ και δύο δεκαετίες για να δώσει φωνή σε γυναικείες εμπειρίες και στον μη ανθρώπινο κόσμο. Ανάλογα τολμηρή προσέγγιση είχε παρουσιάσει και στον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ στο Αμβούργο (2022), μέσα από την οπτική… των ίδιων των δέντρων.

Η Melanie Wilson, διεθνώς αναγνωρισμένη sound artist και συνθέτρια, εστιάζει στη δύναμη της ακρόασης ως μέσο οικολογικής σύνδεσης. Η συνεργασία της με την Mitchell μετρά πάνω από δέκα παραστάσεις από το 2012, με το Cow | Deer να αποτελεί το πιο ώριμο στάδιο αυτής της δημιουργικής σύμπραξης.

Η Nina Segal είναι βραβευμένη συγγραφέας και δραματουργός, γνωστή για το πρωτοποριακό της έργο, που συνδυάζει τον πειραματισμό με τον κοινωνικό σχολιασμό. Τα έργα της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά θέατρα στη Βρετανία και διεθνώς, ενώ ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο διερευνά την ανθρώπινη εμπειρία μέσα σε ένα παγκόσμιο, διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο.

Η Ειρήνη Φαναριώτη είναι σκηνοθέτις, ηθοποιός και θεατρική δημιουργός. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και θέατρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η γνωριμία της με την Katie Mitchell, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στην σκηνοθεσία στο Royal Central School of Speech and Drama, οδήγησε στη συνεργασία τους στη σκηνοθεσία για το Cow | Deer.

Σύλληψη – Συνδημιουργία: Katie Mitchell, Nina Segal, Melanie Wilson

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία για την Ελλάδα: Ειρήνη Φαναριώτη

Σύμβουλοι Foley & Συν-δημιουργοί της Παρτιτούρας Foley: Ruth Sullivan, Tom Espiner

Σκηνικά – Κοστούμια: Alex Eales

Φωτισμοί: Prema Mehta

Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου για την Ελλάδα: Σταυρούλα Παπαποστόλου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αλέξανδρος Ζοτάι, Χρήστος Θάνος, Κορίνα Κόκκαλη, Ιωάννα Τουμπακάρη

Μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Royal Court Theatre



Φωτογραφίες promo: Κική Παπαδοπούλου

Φωτογραφίες παράστασης: Βαλέρια Ισάεβα

Επεξεργασία φωτογραφιών promo – Τρέιλερ: Mavra Gidia

Χώρος: Νέα Σκηνή “Νίκος Κούρκουλος”

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη 17€, Παρασκευή 14€, Σάββατο & Κυριακή 22€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€



Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24| Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-21.00

