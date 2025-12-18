Οι LUKUMÁΔΕΣ και το Primer Music Festival team παρουσιάζουν το πιο unexpected soft clubbing project.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 από τις 12:00 έως τις 15:00 το κατάστημα LUKUMÁΔΕΣ

Αιόλου μετατρέπεται για λίγες ώρες στο πιο feel-good πρωινό dance spot της Αθήνας με τον μοναδικό DJ PEDRIK.

Τί είναι το soft clubbing?

Είναι η νέα παγκόσμια τάση διασκέδασης που φέρνει τη χαρά του clubbing στο φως της ημέρας στα πιο απίθανα spots της πόλης. Τα πρωινά ξεκινούν όμορφα, με upbeat μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση, καφέ στο χέρι και πολύ ενέργεια!

Γιατί η διασκέδαση αλλάζει.

Γιατί η πόλη ζητάει νέους τρόπους να συναντηθεί.

Γιατί το πρωί μπορεί να είναι πολύ πιο μαγικό από το βράδυ.

Beats & Bites

Στο χώρο θα σε περιμένουν mini bites με λουκουμάδες.

Όταν η μέρα ξεκινάει με χορό, θα πάνε όλα καλά.

Bring your vibes, friends & sunglasses! Σε περιμένουμε!

LUKUMÁΔΕΣ Eolou

Αιόλου 21 & Αγ. Ειρήνης, 10551 Αθήνα

Instagram: lukumades / primermusicfestival

Facebook: Lukumades / Primer Music Festival

www.lukumades.com

www.primermusicfestival.com