Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.

Το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερα θετικό, αν και υπολείπεται της πρεμιέρας του «Avatar The Way of Water», το οποίο το 2022 είχε ξεκινήσει με 435 εκατ. δολάρια στο ίδιο χρονικό διάστημα

Ισχυρή παρουσία στα παγκόσμια ταμεία καταγράφει το «Avatar Fire and Ash», η νέα κινηματογραφική επιστροφή του James Cameron στον κόσμο της Πανδώρας, με συνολικές εισπράξεις 345 εκατ. δολάρια στο άνοιγμά του. Το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερα θετικό, αν και υπολείπεται της πρεμιέρας του «Avatar The Way of Water», το οποίο το 2022 είχε ξεκινήσει με 435 εκατ. δολάρια στο ίδιο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το «Avatar Fire and Ash» συγκέντρωσε 257 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές και 88 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα του 2025, πίσω μόνο από ακόμη μία παραγωγή της Disney, το «Zootopia 2», το οποίο κατέγραψε 500 εκατ. δολάρια στο πρώτο του τριήμερο.

Η νέα ταινία του James Cameron καλείται να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, καθώς οι δύο προηγούμενες επισκέψεις στην Πανδώρα ξεπέρασαν συνολικά τα 2 δισ. δολάρια η καθεμία σε παγκόσμιες εισπράξεις. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής του «Avatar Fire and Ash» ανήλθε στα 350 εκατ. δολάρια, ενώ η προώθηση της ταινίας υπολογίζεται σε περίπου 150 εκατ. δολάρια, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια μακρά και ανθεκτική πορεία στις αίθουσες.

Διάβασε επίσης: «Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

Η εμπειρία δείχνει ότι οι ταινίες της σειράς «Avatar» δεν βασίζονται αποκλειστικά στο πρώτο τους Σαββατοκύριακο. Ούτε το «Avatar» του 2009 ούτε το «Avatar The Way of Water» είχαν εκρηκτικές πρεμιέρες πριν από τις γιορτές, όμως διατήρησαν ισχυρή δυναμική για μήνες. Σήμερα συγκαταλέγονται στις δύο πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών με 2.9 δισ. και 2.3 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Καθοριστικό ρόλο και για το τρίτο μέρος αναμένεται να παίξει το διεθνές κοινό. Το πρώτο «Avatar» είχε αντλήσει 2.1 δισ. δολάρια αποκλειστικά από αγορές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το «Avatar The Way of Water» είχε συγκεντρώσει 1.65 δισ. δολάρια από το εξωτερικό. Την πρωτιά στις διεθνείς αγορές κατέχει η Κίνα, όπου το «Avatar Fire and Ash» ξεκίνησε με 57.6 εκατ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τα 56 εκατ. δολάρια του «Avatar The Way of Water». Ακολουθούν η Γαλλία με 21.4 εκατ. δολάρια, η Γερμανία με 18 εκατ. δολάρια, η Νότια Κορέα με 13.6 εκατ. δολάρια και το Ηνωμένο Βασίλειο με 11.9 εκατ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η Disney σημειώνει ακόμη μία εντυπωσιακή επιτυχία με το «Zootopia 2». Η animated συνέχεια πρόσθεσε 76.6 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές και έφτασε συνολικά τα 91 εκατ. δολάρια στο τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Οι διεθνείς εισπράξεις ανέρχονται πλέον στα 990 εκατ. δολάρια και η ταινία βρίσκεται ένα βήμα πριν ξεπεράσει το 1 δισ. εκτός Βόρειας Αμερικής, επίδοση που έχει πετύχει μόνο ακόμη μία animated ταινία, το «Inside Out 2». Με 282 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική, το «Zootopia 2» έχει φτάσει συνολικά τα 1.27 δισ. δολάρια παγκοσμίως και αναδεικνύεται ήδη στην πιο εμπορική χολιγουντιανή κυκλοφορία του 2025, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της Disney στο παγκόσμιο box office.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Επικό Avatar: Φωτιά και Στάχτη, η πολυσυζητημένη Αγγελία και ο Ποντικούλης

Δες κι αυτό…