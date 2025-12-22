Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η αντίδραση που έγινε viral

Μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη πραγματοποίησε πρόσφατα η Ρία Ελληνίδου στην Κύπρο, συνδυάζοντας μουσική, χιούμορ και… ποδόσφαιρο. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Λευκωσία για live εμφάνιση, ωστόσο μια αυθόρμητη κίνηση πάνω στη σκηνή ήταν αρκετή για να ανάψει τα αίματα στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Ρία Ελληνίδου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας κασκόλ του ΑΠΟΕΛ, θέλοντας να δείξει την υποστήριξή της στην ομάδα της πόλης. Η κίνησή της προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός ξέφυγε όταν από το κοινό ακούστηκε σεξιστικό σύνθημα με αποδέκτη την τραγουδίστρια.

Η Ρία Ελληνίδου, διατηρώντας την ψυχραιμία και το χιούμορ της, αντέδρασε με ένα αμήχανο χαμόγελο, χωρίς να δώσει συνέχεια στην ένταση. Λίγο αργότερα, απευθυνόμενη στο κοινό, σχολίασε με χιούμορ: «Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;».

Η ατάκα της έριξε τους τόνους και προκάλεσε γέλια, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να διαχειρίζεται δύσκολες στιγμές πάνω στη σκηνή.

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα, ωστόσο η Ρία Ελληνίδου απέδειξε πως διαθέτει επαγγελματισμό, αυτοέλεγχο και αίσθηση χιούμορ, ακόμη και όταν τα πράγματα ξεφεύγουν. Μια στιγμή που ξεκίνησε ως ποδοσφαιρικό shout-out, κατέληξε να γίνει viral στιγμιότυπο.

