MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 22.12.2025

Copy the look: To cozy outfit της Claudia Schiffer για το χριστουγεννιάτικο shopping

To cozy και κομψό outfit της Claudia Schiffer είναι η απόλυτη έμπνευση για βόλτες στην πόλη και χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι γιορτές είναι πλέον εδώ και μαζί τους φέρνουν την ανάγκη για έξυπνες και στιλάτες επιλογές στις καθημερινές μας εξορμήσεις στην πόλη. Ειδικά όταν πρόκειται για shopping για τα τελευταία δώρα, ένα cozy αλλά παράλληλα κομψό outfit είναι το κλειδί για μια ημέρα γεμάτη άνεση, ζεστασιά και στιλ.

Η Claudia Schiffer πρόσφατα έδωσε έμπνευση στους ακολούθους της στο Instagram με ένα άκρως χριστουγεννιάτικο και άνετο σύνολο. Το supermodel επέλεξε να ανανεώσει το κλασικό κόκκινο χριστουγεννιάτικο πουλόβερ της, προσθέτοντας μοντέρνα στοιχεία και casual κομψότητα.

claudia_schiffer
https://www.instagram.com/claudiaschiffer/

Διάβασε επίσης: Ξέχνα το λεοπάρ! Το Bambi print είναι το νέο μοτίβο που αξίζει την πρωταγωνιστική θέση στη ντουλάπα σου

Συνδύασε το πουλόβερ με ένα blue jean σε γραμμή καμπάνα, δημιουργώντας ένα balanced look που ενώνει την άνεση με τη διαχρονική κομψότητα. Τα καφέ suede flat sneakers έδωσαν μια ακόμη cozy νότα, καθιστώντας το outfit ιδανικό για βόλτες στην πόλη και ατελείωτο περπάτημα χωρίς να θυσιάζεται το στιλ.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με την πιο hot τάση της σεζόν, την καφέ suede τσάντα, που έδωσε μια έξτρα πινελιά πολυτέλειας και συνέπεια στο χρωματικό story του look. Με αυτό το outfit, η Claudia μας δείχνει πώς μπορούμε να γιορτάσουμε τις γιορτές με στιλ, άνεση και χριστουγεννιάτικη διάθεση, χωρίς υπερβολές.

schiffer_claudia
https://www.instagram.com/claudiaschiffer/

Διάβασε επίσης: Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Claudia Schiffer Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz

Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz

22.12.2025
Επόμενο
Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η αντίδραση που έγινε viral

Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η αντίδραση που έγινε viral

22.12.2025

Δες επίσης

Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι
Life

Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι

22.12.2025
Τα 3 ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από ποτέ την εβδομάδα των Χριστουγέννων
Life

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από ποτέ την εβδομάδα των Χριστουγέννων

22.12.2025
Θες να κάνεις όλες τις ευχές σου δώρα; Τα Hondos Center έχουν όλη τη γιορτινή έμπνευση που χρειάζεσαι
Beauty

Θες να κάνεις όλες τις ευχές σου δώρα; Τα Hondos Center έχουν όλη τη γιορτινή έμπνευση που χρειάζεσαι

22.12.2025
Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου
Beauty

Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου

22.12.2025
Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού
Life

Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

22.12.2025
The Holiday: Έτσι θα υιοθετήσεις τα «quite luxury» outfits της Amanda
Fashion

The Holiday: Έτσι θα υιοθετήσεις τα «quite luxury» outfits της Amanda

22.12.2025
Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ
Beauty

Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ

22.12.2025
Μετά τις αντιδράσεις ο οίκος Prada επανασχεδιάζει τα σανδάλια Kolhapuri
Fashion

Μετά τις αντιδράσεις ο οίκος Prada επανασχεδιάζει τα σανδάλια Kolhapuri

22.12.2025
Τα 4 ζώδια που πάνε για «ένα ποτό» και καταλήγουν να ξεχνάνε το… όνομά τους
Life

Τα 4 ζώδια που πάνε για «ένα ποτό» και καταλήγουν να ξεχνάνε το… όνομά τους

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών