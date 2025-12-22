Copy the look: To cozy outfit της Claudia Schiffer για το χριστουγεννιάτικο shopping

To cozy και κομψό outfit της Claudia Schiffer είναι η απόλυτη έμπνευση για βόλτες στην πόλη και χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις

Οι γιορτές είναι πλέον εδώ και μαζί τους φέρνουν την ανάγκη για έξυπνες και στιλάτες επιλογές στις καθημερινές μας εξορμήσεις στην πόλη. Ειδικά όταν πρόκειται για shopping για τα τελευταία δώρα, ένα cozy αλλά παράλληλα κομψό outfit είναι το κλειδί για μια ημέρα γεμάτη άνεση, ζεστασιά και στιλ.

Η Claudia Schiffer πρόσφατα έδωσε έμπνευση στους ακολούθους της στο Instagram με ένα άκρως χριστουγεννιάτικο και άνετο σύνολο. Το supermodel επέλεξε να ανανεώσει το κλασικό κόκκινο χριστουγεννιάτικο πουλόβερ της, προσθέτοντας μοντέρνα στοιχεία και casual κομψότητα.

Συνδύασε το πουλόβερ με ένα blue jean σε γραμμή καμπάνα, δημιουργώντας ένα balanced look που ενώνει την άνεση με τη διαχρονική κομψότητα. Τα καφέ suede flat sneakers έδωσαν μια ακόμη cozy νότα, καθιστώντας το outfit ιδανικό για βόλτες στην πόλη και ατελείωτο περπάτημα χωρίς να θυσιάζεται το στιλ.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με την πιο hot τάση της σεζόν, την καφέ suede τσάντα, που έδωσε μια έξτρα πινελιά πολυτέλειας και συνέπεια στο χρωματικό story του look. Με αυτό το outfit, η Claudia μας δείχνει πώς μπορούμε να γιορτάσουμε τις γιορτές με στιλ, άνεση και χριστουγεννιάτικη διάθεση, χωρίς υπερβολές.

