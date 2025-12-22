MadWalk 2025 Mega
Celeb News 22.12.2025

Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz

Harry Styles
Το ζευγάρι εντοπίστηκε αγκαζέ στην Αιώνια Πόλη, με τη Kravitz να φορά εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι που εντείνει τις φήμες για νέο βήμα στη σχέση τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zoe Kravitz και ο Harry Styles ζουν έναν έντονο και παθιασμένο έρωτα από τον Αύγουστο, όμως οι πρόσφατες εμφανίσεις τους στη Ρώμη φαίνεται να πυροδοτούν νέες φήμες για ένα ακόμα πιο σοβαρό επίπεδο στη σχέση τους.

Σε αποκλειστικές φωτογραφίες της Sun, η Kravitz εντοπίστηκε να φορά ένα χοντρό χρυσό δαχτυλίδι στο επίμαχο δάχτυλο, ενώ απολάμβανε έναν ρομαντικό περίπατο με τον 31χρονο Styles στους δρόμους της Αιώνιας Πόλης. Το κόσμημα μοιάζει να είναι το ίδιο που φορούσε και τον περασμένο μήνα, σε συνδυασμό με μια απλή χρυσή βέρα, γεγονός που έχει ανάψει τη φημολογία περί «επόμενου βήματος» στη σχέση τους.

harry_styles
Pinterest

Διάβασε επίσης: Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης

Το ζευγάρι φαινόταν απόλυτα ερωτευμένο, εξερευνώντας μαζί τα αξιοθέατα της Ρώμης, με ταιριαστά, προσεκτικά συντονισμένα outfits που δείχνουν τη χημεία και τη στενή τους σύνδεση. Οι Kravitz και Styles έχουν βρεθεί σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο, όπως στη Τοσκάνη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, όπου ο Harry γνώρισε την οικογένεια της Zoe, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημόσια εικόνα του δεσμού τους.

Σύμφωνα με φίλους του ζευγαριού, η σχέση τους έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι «σχεδόν αχώριστοι». Η Kravitz φέρεται να σκοπεύει να μείνει με τον Harry στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το νέο της επαγγελματικό πρότζεκτ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή και σοβαρή τους σχέση.

«Ο Harry και η Zoe έχουν πραγματική σύνδεση. Αυτό είναι έρωτας. Βρίσκονται σε αληθινή περίοδο “μήνα του μέλιτος” και είναι σχεδόν συνέχεια μαζί», δήλωσε πηγή στην The Sun. «Πέρασαν ένα καταπληκτικό καλοκαίρι μαζί και τα πράγματα μεταξύ τους γίνονται όλο και πιο σοβαρά».

Ο θυελλώδης έρωτας της Kravitz και του Styles συνεχίζει να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας, με κάθε τους εμφάνιση να επιβεβαιώνει ότι η σχέση τους έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο ώριμη φάση.

Διάβασε επίσης: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle

