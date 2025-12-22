Στέφανος Παπαδόπουλος: Τέλος η συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο μετά τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη

Το νυχτερινό κέντρο ξεκαθαρίζει τη θέση του και τονίζει ότι η απόφαση αφορά την εύρυθμη λειτουργία του μαγαζιού

Τη λήξη της συνεργασίας του με τον Στέφανο Παπαδόπουλο ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μέχρι πρότινος ο νεαρός τραγουδιστής, μετά τις εξελίξεις που αφορούν τη μήνυσηπου έχει καταθέσει εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το μαγαζί ξεκαθαρίζει τη θέση του, τονίζοντας ότι σέβεται απόλυτα τόσο το τεκμήριο αθωότητας κάθε καταγγελόμενου όσο και το δικαίωμα οποιουδήποτε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η απόφαση για τη διακοπή της συνεργασίας δεν σχετίζεται με την ουσία της υπόθεσης, αλλά ελήφθη αποκλειστικά για λόγους ομαλής λειτουργίας του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, το Can Can λειτουργεί με επαγγελματισμό και σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες, υπογραμμίζοντας ότι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων δεν αφορούν την επιχείρηση. Οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη αποδίδονται στην αναστάτωση που προκάλεσε η αιφνίδια εμπλοκή του χώρου σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Όπως διευκρινίζεται, η αναφορά στο όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε αποκλειστικά στο πλαίσιο σεβασμού της πολυετούς καλλιτεχνικής του πορείας και όχι επί της ουσίας της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με στόχο τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η διεύθυνση του νυχτερινού κέντρου σημειώνει ότι η απόφαση κρίθηκε αναγκαία ώστε η υπόθεση να εξελιχθεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την έντονη δημοσιότητα, καταλήγοντας πως παραμένει προσηλωμένη στην παροχή ποιοτικής διασκέδασης και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς της Δικαιοσύνης.

Κάτω από τη σχετική ανάρτηση, ο Στέφανος Παπαδόπουλος σχολίασε λιτά: «Καλή σεζόν».

