Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα του έπειτα από τη μήνυση

Το αδιαχώρητο γινόταν το βράδυ της Πέμπτης έξω από την «Ακτή Πειραιώς», το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Ο κόσμος από νωρίς το βράδυ σχημάτιζε ουρές για να δει τον τραγουδιστή στην σκηνή, στην πρώτη εμφάνισή του έπειτα από τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του για ασέλγεια ο 21χρονος καλλιτέχνης Στέφανος Παπαδόπουλος.

Γύρω στις δώδεκα ο κόσμος είχε γεμίσει ασφυκτικά την «Ακτή Πειραιώς» και περίπου μια ώρα μετά ο Apon ανέβηκε στη σκηνή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε τη σκυτάλη στη συνέχεια για να αποθεωθεί από τους θαυμαστές του που τον χειροκροτούσαν ασταμάτητα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πήρε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει το «Ανήκω σε εμένα».

Τα πρώτα του λόγια ήταν «Κυρίες και κύριοι καλωσήρθατε, να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός» και το νυχτερινό κέντρο σείστηκε από το χειροκρότημα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο τραγουδιστής ευχαριστούσε τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους. Δεν παρέλειψε να κάνει μνεία στους συνεργάτες του. «Έχω την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας». Απευθυνόμενος στο κοινό πρόσθεσε «Θα ήθελα το πιο δυνατό χειροκρότημα αυτή τη στιγμή για τους μουσικούς μου και για τους τεχνικούς μου, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν μόνος».

Όλα αυτά συνέβησαν μερικές ώρες έπειτα από την μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος για ασέλγεια. Σε επίσημη ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης κατήγγειλε μεταξύ άλλων «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα». «Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής: Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε. Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης».

Οι εν λόγω δηλώσεις ήρθαν μερικές ώρες από εκείνες που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες ο 21χρονος καλλιτέχνης Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ότι έζησα και ότι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον, υπάρχουν μάρτυρες. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο Θέλω να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο δεν με νοιάζει», είπε αρχικά ενώ όσο για την περίοδο που συνέβησαν τα γεγονότα που καταγγέλλει, είπε: «Τέλος Μαρτίου με Απρίλιο. Συνέχισα και ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου. Είναι η δουλειά μου, να σβήσω τη δουλειά μου από τα social; Είναι ένα βιογραφικό».

