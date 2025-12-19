Μόνο φραπέ για τον Διαμαντή Καραναστάση μετά την το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ

Πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα μετά από έλεγχο αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας

Σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε πρώην βουλευτής να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Πρόκειται για τον Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για διάστημα ενός μήνα.

Ο κ. Καραναστάσης, γνωστός και από την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και ως σύντροφος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε δημόσια στο περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξήγησε, είχε καταναλώσει δύο ποτήρια κρασί σε κοινωνική συνάντηση και στη συνέχεια επέλεξε να οδηγήσει χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος αναμονής.

Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι η μέτρηση έδειξε τιμή οριακά υψηλότερη από το νέο, αυστηρότερο επιτρεπτό όριο αλκοόλ, τονίζοντας πως θεωρεί σωστή την εφαρμογή του νόμου. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη χρονική στιγμή που το περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν πρόκειται για γεγονός ιδιαίτερης επικαιρότητας.

Κλείνοντας με χιουμοριστική διάθεση, ο πρώην βουλευτής ανέφερε πως στο εξής θα αποφεύγει το αλκοόλ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι από εδώ και πέρα θα πίνει μόνο φραπέ.

