Ο Pete Davidson έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά – Δες τις πρώτες φωτογραφίες

Ο Pete Davidson και η Elsie Hewitt καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί και μοιράστηκαν τα ευχάριστα νέα στα social media

Ο γνωστός κωμικός και πρώην παρουσιαστής του Saturday Night Live, Pete Davidson, έγινε επισήμως πατέρας. Ο 32χρονος και η σύντροφός του, μοντέλο Elsie Hewitt, 29 ετών, καλωσόρισαν την πρώτη τους κόρη, η οποία ονομάστηκε Scottie Rose Hewitt Davidson. Το μωρό γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου και το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Στην ανάρτησή της, η Hewitt έγραψε: «Το καλύτερό μου έργο μέχρι τώρα. Γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφίες του ζευγαριού κρατώντας την νεογέννητη. Ο Davidson σχολίασε απλά: «wu tang forever». Για λόγους ιδιωτικότητας, το πρόσωπο της μικρής καλύφθηκε σε όλες τις φωτογραφίες με ένα λευκό emoji καρδιάς.

Η ονομασία Scottie τιμά τη μνήμη του πατέρα του Davidson, Scott Matthew Davidson, ο οποίος υπηρέτησε ως πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη και έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο Pete ήταν μόλις 7 ετών. Το Rose είναι το δεύτερο όνομα της Hewitt.

Η Hewitt είχε μοιραστεί τα νέα της εγκυμοσύνης τον Ιούλιο με αναρτήσεις στο Instagram, οι οποίες περιλάμβαναν υπερηχογραφήματα, στιγμιότυπα του ζευγαριού και χιουμοριστικά memes. Τον Σεπτέμβριο, πηγή αποκάλυψε στο People ότι το ζευγάρι ήταν ενθουσιασμένο με την ιδέα της γονεϊκότητας και προετοιμαζόταν για την άφιξη του μωρού.

«Ο Pete και η Elsie είναι πολύ χαρούμενοι που θα γίνουν γονείς», είχε δηλώσει η πηγή. «Ο Pete προετοιμάζεται με κάθε τρόπο, από την προετοιμασία του παιδικού δωματίου μέχρι τη στήριξη της Elsie σε κάθε βήμα, και είναι σαφές πόσο ανυπομονεί για την πατρότητα».

