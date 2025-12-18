John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

Ο John Travolta βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης με την οικογένεια Presley για την πατρότητα του γιου του

Ο John Travolta βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολύπλοκης δικαστικής διαμάχης που αφορά την οικογένεια Presley, μετά την κατάθεση τροποποιημένης αγωγής με φερόμενους ισχυρισμούς σχετικά με την πατρότητα του γιου του με την αείμνηστη σύζυγό του, Kelly Preston.

Η αγωγή, ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει κατατεθεί από πρώην επιχειρηματικούς συνεργάτες της Priscilla Presley, την Brigitte Kruse και τον Kevin Fialko, και κατονομάζει ως εναγόμενους την Priscilla Presley και τον γιο της, Navarone Garibaldi Garcia. Το έγγραφο περιλαμβάνει σειρά ισχυρισμών που βασίζονται σε φερόμενες δηλώσεις τρίτων, χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη ιατρική τεκμηρίωση.

Διάβασε επίσης: Η Michelle Obama εμφανίστηκε πιο αδύνατη από ποτέ στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live

Μεταξύ των ισχυρισμών της αγωγής, αναφέρεται ότι η Riley Keough, εγγονή του Elvis Presley, φέρεται να έχει δώσει τα ωάριά της στον Travolta και την Preston το 2010, προκειμένου να αποκτήσουν τον γιο τους Benjamin, σήμερα 15 ετών. Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι η αείμνηστη μητέρα της Riley, Lisa Marie Presley, φέρεται να είχε δωρίσει ωάρια στο παρελθόν για να βοηθήσει την Preston να μείνει έγκυος.

Ο Michael Lockwood, πρώην σύζυγος της Lisa Marie Presley, και πατέρας των διδύμων Harper και Finley, αναφέρεται συχνά στο έγγραφο ως πηγή αυτών των ισχυρισμών. Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Lockwood ανέφερε πως η Preston δεν μπορούσε να κυοφορήσει δικά της παιδιά και ότι είχαν χρησιμοποιηθεί ωάρια της Lisa Marie, χωρίς όμως να υπάρχει καμία επίσημη απόδειξη. Ο ίδιος ο Lockwood αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για τα περιστατικά αυτά.

Η τροποποιημένη αγωγή αναφέρει επίσης ότι οι Travolta προσέγγισαν εκ νέου την οικογένεια Presley το 2010, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του πρωτότοκου γιου τους, Jett, και φέρεται να σχετίζεται με την προσπάθεια του Travolta να διασφαλίσει τη φήμη του. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι αποφασίστηκε τελικά να μην χρησιμοποιηθούν τα ωάρια της Lisa Marie λόγω ανησυχίας για τη φερόμενη εξάρτησή της από οπιοειδή.

Η αγωγή καταλήγει ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η Riley Keough φέρεται να παρείχε τα ωάριά της, επιτρέποντας στην Preston να αποκτήσει τον τρίτο της γιο με τον Travolta, τον Benjamin, όταν εκείνη ήταν 48 ετών.

Ο John Travolta και η Kelly Preston παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Jett, που πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009, την Ella και τον Benjamin. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι ισχυρισμοί της τροποποιημένης αγωγής έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της σοβαρότητάς τους και της έλλειψης τεκμηρίωσης.

Διάβασε επίσης: Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει στην Jennifer Lawrence γιατί δεν έχει παρακολουθήσει ξανά τον Τιτανικό

Δες κι αυτό…