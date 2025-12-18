Οι 5 σειρές που επιβάλλεται να δεις αν σου άρεσε το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια

Μπορεί το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του, όμως μια ολοκαίνουργια σειρά μυθοπλασίας έχει ήδη καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις. Το «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο COSMOTE TV, καταγράφοντας ρεκόρ προβολών από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Η πρεμιέρα του πιλότου τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σημείωσε ιστορικό υψηλό για την πλατφόρμα, καθώς το «Ριφιφί» έγινε η original σειρά με τις περισσότερες θεάσεις στο πρώτο επεισόδιο, τόσο στο COSMOTE CINEMA 1 όσο και στην υπηρεσία On Demand. Το κοινό αγκάλιασε αμέσως τη νέα παραγωγή, μετατρέποντάς την σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά θέματα των ημερών.

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και αντλεί έμπνευση από τη θρυλική ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992. Από τις πρώτες κιόλας μέρες προβολής της, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με τους θεατές να ανταλλάσσουν θεωρίες και να περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια της ιστορίας.

Αν λοιπόν έχεις ήδη κολλήσει με το «Ριφιφί» και σε συναρπάζουν οι ιστορίες μεγάλων ληστειών, υπάρχουν αρκετές σειρές με παρόμοιο concept που μπορούν να σου κρατήσουν συντροφιά μέχρι να προβληθούν τα επόμενα επεισόδια.

Kaleidoscope

Η σειρά του Netflix προτείνει μια πρωτότυπη εμπειρία θέασης, καθώς τα επεισόδια μπορούν να παρακολουθηθούν με οποιαδήποτε σειρά, εκτός από το φινάλε που παραμένει «κλειδωμένο». Μέσα από ένα μη γραμμικό αφήγημα, ξεδιπλώνεται ένα περίπλοκο σχέδιο εκδίκησης, με τον Giancarlo Esposito στον ρόλο του αρχηγού μιας ανομοιογενούς ομάδας ληστών. Δράση, ανατροπές και έντονη αισθητική συνθέτουν ένα απολαυστικό αποτέλεσμα.

The Gold

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το «The Gold» αφηγείται όσα ακολούθησαν τη διαβόητη ληστεία Brink’s-Mat στο Λονδίνο το 1983. Η σειρά φωτίζει τις σκοτεινές διαδρομές του παράνομου χρήματος και τον αντίκτυπο που είχε το έγκλημα στον υπόκοσμο αλλά και στην ίδια την πόλη, μέσα από ένα σφιχτοδεμένο δραματικό αφήγημα.

Good Girls

Τρεις γυναίκες από τα προάστια, εγκλωβισμένες σε οικονομικό αδιέξοδο, αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Το «Good Girls» συνδυάζει αγωνία, έγκλημα και χιούμορ, παρουσιάζοντας ηρωίδες με τις οποίες είναι εύκολο να ταυτιστεί κανείς, ενώ η ισορροπία μεταξύ δράσης και κωμικών στιγμών το κάνει ιδιαίτερα εθιστικό.

Mr. Robot

Το «Mr. Robot» προσεγγίζει το είδος των ληστειών από μια διαφορετική οπτική, μεταφέροντας την ένταση στον ψηφιακό κόσμο. Ο Rami Malek ενσαρκώνει έναν χαρισματικό αλλά εύθραυστο χάκερ, που εμπλέκεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση με ισχυρά οικονομικά συστήματα. Η σειρά ξεχωρίζει για το ψυχολογικό της βάθος και τα έντονα κοινωνικά της σχόλια.

La Casa de Papel

Η ισπανική σειρά-φαινόμενο δεν θα μπορούσε να λείπει από μια λίστα με heist ιστορίες. Μια ομάδα ληστών, ο καθένας με το δικό του παρελθόν, ενώνεται για να φέρει εις πέρας τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της Ισπανίας. Ένταση, ανατροπές και χαρακτήρες που μένουν αξέχαστοι.

