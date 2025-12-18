MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 18.12.2025

Οι Backstreet Boys αναβιώνουν το I Want It That Way 26 χρόνια μετά (Video)

Το εμβληματικό boy band δημοσίευσε το βίντεο στο YouTube, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη αλλά βαθιά νοσταλγική επαναπροσέγγιση του κλασικού τραγουδιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Backstreet Boys παρουσίασαν ένα νέο μουσικό βίντεο για την εκδοχή του 2025 του τραγουδιού «I Want It That Way», αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ποπ μουσικής των 90s, 26 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Το αμερικανικό συγκρότημα δημοσίευσε το βίντεο στο YouTube, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη αλλά βαθιά νοσταλγική επαναπροσέγγιση του κλασικού τραγουδιού.

Η κυκλοφορία του βίντεο συνδέεται με την ανακοίνωση της residency «Into The Millennium Homecoming Live in Germany», της πρώτης μόνιμης σειράς εμφανίσεων του συγκροτήματος στη Γερμανία, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Merkur Spiel Arena του Ντίσελντορφ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

Σε κοινή δήλωσή τους που δημοσιεύθηκε στο Instagram, οι Backstreet Boys εξήγησαν το σκεπτικό πίσω από το νέο βίντεο. Όπως ανέφεραν, «κυκλοφορούμε ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό βίντεο για το ‘I Want It That Way’ για το 2025. Βρισκόμασταν στο πλατό της παραγωγής για το προωθητικό της περιοδείας και αρχίσαμε πραγματικά να νιώθουμε τη νοσταλγία του 1999, στεκόμενοι μπροστά σε αυτό το αεροπλάνο μέσα σε ένα υπόστεγο, ντυμένοι στα λευκά. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε αυτή την ερμηνεία σε ένα μόνο πλάνο, στο τέλος δύο πολύ απαιτητικών ημερών γυρισμάτων. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα βγήκε σχεδόν μαγικό».

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών υπήρξαν άμεσες και έντονα συναισθηματικές. Πολλοί μίλησαν για συγκίνηση και δάκρυα, τονίζοντας τη σημασία του τραγουδιού στη ζωή τους. Ένας από αυτούς έγραψε ότι «έκλαψα πραγματικά. Τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ και ζωντανοί για να δούμε αυτή την εμβληματική αναβίωση του καλύτερου τραγουδιού των 90s». Άλλος σχολίασε ότι «τα παιδιά των 90s έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Είναι ένα υπέροχο δώρο».

Οι Backstreet Boys σχηματίστηκαν το 1993 στο Ορλάντο της Φλόριντα και το 2023 συμπλήρωσαν 30 χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία. Το συγκρότημα αποτελείται από τους A J McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter και Kevin Richardson. Το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο υπογράφηκε το 1995, ενώ το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο «Backstreet Boys», το οποίο τους καθιέρωσε διεθνώς.

Διάβασε επίσης: Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Backstreet Boys VIDEOCLIP ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»

18.12.2025
Επόμενο
John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

18.12.2025

Δες επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του 21χρονου τραγουδιστή για τη μήνυση
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του 21χρονου τραγουδιστή για τη μήνυση

18.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»

18.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»

18.12.2025
Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

18.12.2025
Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ
Μουσικά Νέα

Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

18.12.2025
«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»
Μουσικά Νέα

«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»

17.12.2025
Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

17.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice – Τα νεότερα για την υγεία της
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice – Τα νεότερα για την υγεία της

17.12.2025
Αθώα η Lizzo – Απορρίφθηκαν οι εις βάρος της κατηγορίες για fat shaming
Μουσικά Νέα

Αθώα η Lizzo – Απορρίφθηκαν οι εις βάρος της κατηγορίες για fat shaming

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας