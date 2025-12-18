Οι Backstreet Boys αναβιώνουν το I Want It That Way 26 χρόνια μετά (Video)

Οι Backstreet Boys παρουσίασαν ένα νέο μουσικό βίντεο για την εκδοχή του 2025 του τραγουδιού «I Want It That Way», αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ποπ μουσικής των 90s, 26 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Το αμερικανικό συγκρότημα δημοσίευσε το βίντεο στο YouTube, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη αλλά βαθιά νοσταλγική επαναπροσέγγιση του κλασικού τραγουδιού.

Η κυκλοφορία του βίντεο συνδέεται με την ανακοίνωση της residency «Into The Millennium Homecoming Live in Germany», της πρώτης μόνιμης σειράς εμφανίσεων του συγκροτήματος στη Γερμανία, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Merkur Spiel Arena του Ντίσελντορφ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026.

Σε κοινή δήλωσή τους που δημοσιεύθηκε στο Instagram, οι Backstreet Boys εξήγησαν το σκεπτικό πίσω από το νέο βίντεο. Όπως ανέφεραν, «κυκλοφορούμε ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό βίντεο για το ‘I Want It That Way’ για το 2025. Βρισκόμασταν στο πλατό της παραγωγής για το προωθητικό της περιοδείας και αρχίσαμε πραγματικά να νιώθουμε τη νοσταλγία του 1999, στεκόμενοι μπροστά σε αυτό το αεροπλάνο μέσα σε ένα υπόστεγο, ντυμένοι στα λευκά. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε αυτή την ερμηνεία σε ένα μόνο πλάνο, στο τέλος δύο πολύ απαιτητικών ημερών γυρισμάτων. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα βγήκε σχεδόν μαγικό».

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών υπήρξαν άμεσες και έντονα συναισθηματικές. Πολλοί μίλησαν για συγκίνηση και δάκρυα, τονίζοντας τη σημασία του τραγουδιού στη ζωή τους. Ένας από αυτούς έγραψε ότι «έκλαψα πραγματικά. Τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ και ζωντανοί για να δούμε αυτή την εμβληματική αναβίωση του καλύτερου τραγουδιού των 90s». Άλλος σχολίασε ότι «τα παιδιά των 90s έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Είναι ένα υπέροχο δώρο».

Οι Backstreet Boys σχηματίστηκαν το 1993 στο Ορλάντο της Φλόριντα και το 2023 συμπλήρωσαν 30 χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία. Το συγκρότημα αποτελείται από τους A J McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter και Kevin Richardson. Το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο υπογράφηκε το 1995, ενώ το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο «Backstreet Boys», το οποίο τους καθιέρωσε διεθνώς.

