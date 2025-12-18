Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Γιώργος Καρτελιάς

Στο νοσοκομείο της Χαλκίδας χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως πριν από μερικές μέρες ο Γιώργος Καρτελιάς, έπειτα από συμπτώματα οξέος εμφράγματος που εμφάνισε ενώ βρισκόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό που διευθύνει στην ευβοϊκή πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν στις 22 Νοεμβρίου, όταν ο παρουσιαστής, όπως περιέγραψε στους γιατρούς που τον ανέλαβαν, ένιωσε έναν ισχυρό πόνο στο στήθος, μούδιασμα στο χέρι και έντονη εφίδρωση, ενδείξεις που τον θορύβησαν και τον οδήγησαν να ζητήσει άμεσα βοήθεια στο νοσοκομείο της πόλης.

Ο Γιώργος Καρτελιάς παρέμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ και συνολικά 15 ημέρες στο νοσοκομείο, παίρνοντας εξιτήριο στις 4 Δεκεμβρίου. Σήμερα, ο ίδιος είναι πολύ καλύτερα στη υγεία του και μάλιστα μίλησε για την περιπέτειά του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης (18/12).





Ο ραδιοφωνικός παραγωγός τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη να δίνουμε βάση σε οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα αισθανθούμε. «Δεν έχασα τις αισθήσεις μου καθόλου, συνομιλούσα με τις νοσοκόμες και μάλιστα το είχα πάρει λίγο στο “ψιλό”. Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ειδικά σε περίεργους και δυνατούς πόνους».

