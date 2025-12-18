Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey σε συζητήσεις για ρόλους σε εμβληματικό μιούζικαλ

Οι πρωταγωνιστές του «Wicked» εξετάζουν την επανένωσή τους σε αναβίωση του μιούζικαλ «Sunday in the Park With George» των Stephen Sondheim και James Lapine

Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey βρίσκονται σε αρχικό αλλά ουσιαστικό στάδιο συζητήσεων για να πρωταγωνιστήσουν σε αναβίωση του πολυβραβευμένου μιούζικαλ «Sunday in the Park With George» των Stephen Sondheim και James Lapine στο Λονδίνο. Την πληροφορία αποκαλύπτει το Deadline, σημειώνοντας ότι η παραγωγή προγραμματίζεται να ανέβει στο Barbican Theatre το καλοκαίρι του 2027.

Η σκηνοθεσία της νέας εκδοχής έχει ανατεθεί στη Marianne Elliott, η οποία έχει τιμηθεί με βραβεία Tony και Olivier και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου. Παρότι η επίσημη ανακοίνωση δεν έχει ακόμη γίνει, πηγές κοντά στην παραγωγή αναφέρουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται αισιόδοξοι πως το εγχείρημα θα προχωρήσει με την Ariana Grande και τον Jonathan Bailey στους κεντρικούς ρόλους.

Διάβασε επίσης: Ο άνδρας που επιτέθηκε στην Ariana Grande απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga

Το «Sunday in the Park With George» είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα «A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte» του Georges Seurat, ο οποίος δημιουργήθηκε την περίοδο 1884 έως 1886. Το έργο εξερευνά τη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, φανταζόμενο τις ζωές των ανθρώπων που απεικονίζονται στον πίνακα, με κεντρικό άξονα τον χαρακτήρα του George και τη σχέση του με τη Dot, τη σύντροφο και μούσα του.

Στην αρχική παραγωγή του Broadway στο Booth Theatre, τους βασικούς ρόλους είχαν ερμηνεύσει οι Mandy Patinkin και Bernadette Peters, ενώ στη λονδρέζικη εκδοχή του National Theatre τους ρόλους ανέλαβαν οι Philip Quast και Maria Friedman σε σκηνοθεσία του Steven Pimlott. Η παραγωγή εκείνη είχε τιμηθεί με το Olivier Award καλύτερου νέου μιούζικαλ.

Διάβασε επίσης: Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts

Δες κι αυτό…