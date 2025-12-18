MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 18.12.2025

Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

Ο A$AP Rocky παρουσιάζει το artwork του νέου album του και επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει το πρότζεκτ ως κινηματογραφική εμπειρία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο A$AP Rocky αποκάλυψε το εξώφυλλο του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ του με τίτλο «Don’t Be Dumb», το οποίο φέρει την εικαστική υπογραφή του Tim Burton. Με την κίνηση αυτή, ο Αμερικανός καλλιτέχνης επαναφέρει στο προσκήνιο την κυκλοφορία του δίσκου, ο οποίος έχει καθυστερήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας έχει οριστεί για τις 16 Ιανουαρίου.

Το εξώφυλλο δημοσιεύθηκε μέσω ανάρτησης του A$AP Rocky στο Instagram, συνοδευόμενο από μήνυμα στο οποίο ο ίδιος περιγράφει το άλμπουμ ως κινηματογραφικό έργο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «συγγνώμη για την αναμονή, το ‘Don’t Be Dumb’ επιτέλους εδώ. Ευχαριστώ τον Tim Burton που με βοήθησες να κάνω αυτή την ταινία. Έρχεται σύντομα». Η διατύπωση αυτή ενισχύει την εντύπωση ότι το άλμπουμ αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως μουσική κυκλοφορία αλλά ως ένα ευρύτερο οπτικοακουστικό εγχείρημα.

Ο A$AP Rocky προετοιμάζει εδώ και χρόνια το «Don’t Be Dumb», το οποίο θα αποτελέσει τη συνέχεια του άλμπουμ «Testing». Ο τίτλος του νέου δίσκου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2022, ενώ από τότε ο καλλιτέχνης έχει δώσει επιλεκτικά δείγματα της νέας του δουλειάς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τραγούδια που ακούστηκαν στην ταινία «Highest 2 Lowest» του Spike Lee, στην οποία πρωταγωνιστεί δίπλα στον Denzel Washington, καθώς και τα singles «Highjack» με τη συμμετοχή της Jessica Pratt και «Taylor Swif», το οποίο συνοδεύτηκε από βίντεο κλιπ γυρισμένο στην Ουκρανία λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο A$AP Rocky αποκάλυψε ότι στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Danny Elfman, μακροχρόνιος συνεργάτης του Tim Burton, ο οποίος έχει συνθέσει μουσική για αρκετά κομμάτια του δίσκου. Ο ράπερ μίλησε επίσης με ιδιαίτερο θαυμασμό για τον Tim Burton, αναφερόμενος στη χρήση της ματ ζωγραφικής και του γερμανικού εξπρεσιονισμού ως βασικά στοιχεία της αισθητικής του σκηνοθέτη, τα οποία, όπως άφησε να εννοηθεί, επηρέασαν και το οπτικό ύφος του «Don’t Be Dumb».

Με τη συνεργασία αυτή, ο A$AP Rocky επιχειρεί να γεφυρώσει τη μουσική με τον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες, ενισχύοντας την καλλιτεχνική φιλοδοξία ενός άλμπουμ που παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη εμπειρία και όχι απλώς ως μια ακόμα δισκογραφική κυκλοφορία.

