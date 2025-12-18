Η Disney ετοιμάζει live action ταινία με επίκεντρο τον Gaston

Η Walt Disney Pictures προχωρά στην ανάπτυξη μιας νέας live action ταινίας με κεντρικό χαρακτήρα τον Gaston, τον εμβληματικό ανταγωνιστή από το κλασικό animation «Beauty and the Beast». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και φιλοδοξεί να προσφέρει μια νέα και αυτόνομη κινηματογραφική προσέγγιση στον γνωστό χαρακτήρα. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Dave Callaham, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Michelle Rejwan. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί σκηνοθέτης, ενώ προηγούμενη εκδοχή του σεναρίου είχε γραφτεί από τις Kate Herron και Briony Redman. Το στούντιο κρατά κλειστά τα χαρτιά του ως προς την πλοκή, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια πρωτότυπη ιστορία με έντονα περιπετειώδη και ηρωικά στοιχεία, εμπνευσμένα από τον χαρακτήρα του Gaston αλλά χωρίς άμεση αναπαραγωγή της γνωστής αφήγησης.

Ο Gaston έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο πρωτότυπο animation της Disney το 1992 ως ένας αλαζόνας και αδίστακτος κυνηγός, ο οποίος τρέφει μονόπλευρα αισθήματα για την Belle και καταλήγει να εξελιχθεί στον βασικό αντίπαλο του Beast. Το 2017 η Disney παρουσίασε τη live action εκδοχή του «Beauty and the Beast», με τον Luke Evans στον ρόλο του Gaston. Η ταινία σημείωσε εισπράξεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για τηλεοπτική σειρά με επίκεντρο τον χαρακτήρα και τον ίδιο ηθοποιό στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, δεν προχώρησε και τελικά εγκαταλείφθηκε.

Η νέα ταινία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα παρουσιάσει έναν διαφορετικό Gaston με νέο πρωταγωνιστή, επιδιώκοντας να ανανεώσει τον μύθο του χαρακτήρα και να τον εντάξει σε ένα ευρύτερο κινηματογραφικό πλαίσιο. Στελέχη της Disney εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικά απέναντι στην ιδέα, θεωρώντας ότι ο χαρακτήρας προσφέρει σημαντικές αφηγηματικές δυνατότητες.

Η Michelle Rejwan διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τη Disney, η οποία ξεκίνησε από την περίοδο που είχε την εποπτεία των live action παραγωγών της Lucasfilm. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει ως παραγωγός σε σημαντικά πρότζεκτ όπως τα «Star Wars The Force Awakens», «Andor», «Obi Wan Kenobi» και «Star Wars The Rise of Skywalker».

Ο Dave Callaham διαθέτει εκτενή εμπειρία στη συγγραφή σεναρίων για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές βασισμένες σε εμβληματικούς χαρακτήρες. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα «Godzilla x Kong», «The Expendables», «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings» και «Spider Man Across the Spider Verse».

