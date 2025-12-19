Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

Οι ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν πάντα τον κίνδυνο του απρόοπτου. Λάθη, παραφράσεις και μικρές γκάφες που συμβαίνουν on air μπορούν να προκαλέσουν γέλιο, αλλά και να δείξουν την ανθρώπινη πλευρά των παραγωγών. Στο Mad Radio 106,2, τα bloopers δεν λείπουν ποτέ, και οι ίδιοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μοιράζονται με χιούμορ τις πιο αξέχαστες στιγμές τους.

Από φωνές που τρομάζουν συνεργάτες μέχρι χαμένα τραγούδια και απρόοπτα στο στούντιο, το κοινό έχει την ευκαιρία να δει πόσο διασκεδαστική μπορεί να γίνει η διαδικασία του live ραδιοφώνου όταν όλα δεν πηγαίνουν όπως τα περιμένεις. Ακολουθούν μερικές από τις πιο αστείες ιστορίες των παραγωγών.

Πέτρος Τριανταφύλλου

«Καθημερινά τρομάζω τους συνεργάτες που περνούν έξω από το studio και, φυσικά, την Κατερίνα, η οποία απειλεί με μηνύσεις, γιατί φωνάζω πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα για να ανεβάσω την ενέργεια και να μπω στο vibe της εκπομπής. Συχνά με ρωτούν στον διάδρομο αν είμαι καλά και γιατί φωνάζω. Καλά είμαι! Πάντα χορεύω μέσα στο studio στα κομμάτια που μου αρέσουν, και είναι πολλά. Κάποιες φορές ξεχνάω να ανοίξω το μικρόφωνο της Κατερίνας… ή ίσως όχι! Κάνω επίσης καθημερινά γυμναστική, γυμνάζοντας πόδια, χέρια και πλάτη, καθώς κάνω όρθιος την εκπομπή και έτσι αποφύγω να πάω στο γυμναστήριο. Εγώ χοροπηδάω κάθε μέρα, η Κατερίνα αδυνατίζει, οπότε μάλλον πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ!».

Κατερίνα Ψύχα

«Έχω βήξει, βρισει, φτύσει… με την κυριολεκτική σειρά! Έχω πέσει από την καρέκλα, δεν φταίω εγώ, η καρέκλα φταίει! Μου έχουν πέσει τα ακουστικά όταν σκύβω, και έχω σηκωθεί να φύγω τουλάχιστον πέντε ή δέκα φορές φορώντας τα ακουστικά, μόνο για να με επαναφέρει το σπιράλ στη θέση μου. Κατά τη γνώμη μου, ο Πέτρος Τριανταφύλλου θα έπρεπε να με πληρώνει για το γέλιο που του προσφέρω απλόχερα!».

Αντιγόνη Βιντιάδη

«Η πιο αστεία στιγμή μου συνέβη όταν πρωτοβγήκε το τραγούδι «Despacito». Στον αέρα, το απέδωσα στον Enrique Iglesias αντί για τον Justin Bieber. Το ραδιοφωνικό μου ταίρι με διόρθωσε ευγενικά, λέγοντάς μου ότι είναι ο Bieber, κι εγώ άρχισα να επιχειρηματολογώ σε παραζάλη ότι είναι ο Iglesias. Το αποτέλεσμα ήταν ένα χαμόγελο και γέλια που κράτησαν για πολλή ώρα στο studio».

Γιάννης Χατζηγεωργίου

«Μπήκα να παρουσιάσω ένα τραγούδι με απόλυτη αυτοπεποίθηση, αλλά ξέχασα εντελώς τον τίτλο του. Κάναμε πέντε δευτερόλεπτα παύση, που στο live φάνηκαν αιώνες, και κατέληξα να πω ότι είναι το αγαπημένο κομμάτι. Κάποιες φορές κάνω intro με λάθος ώρα ή μέρα, λέγοντας καλημέρα ενώ ήταν βράδυ, και σώζω την κατάσταση λέγοντας ότι ό,τι ώρα κι αν είναι, εμείς είμαστε εδώ μαζί σας. Μερικές φορές προσπαθώ να πω Mad Radio 106,2 και μου βγαίνει ανάποδα ή μπερδεμένα. Τότε το μετατρέπω σε tongue twister challenge live. Σε ένα debate, άνοιξα Viber μηνύματα με τρομερό ενθουσιασμό, αλλά ήταν για άλλο θέμα από την προηγούμενη μέρα. Το διόρθωσα λέγοντας ότι ήταν μια στιγμή time travel και περνάμε στο σήμερα».

Φαίη Βώκου

«Δύο πολύ πρόσφατα περιστατικά ξεχώρισαν. Πριν από περίπου ένα μήνα, προλόγιζα την εκπομπή που ακολουθεί και είπα μαζί σου το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχρα. Στο πρόσφατο event του Σαββάτου στο Athens Metro Mall, με τον Λάκη Γαβαλά, ανακοίνωσα στο μικρόφωνο ότι είμαστε ζωντανά, και εκείνος απάντησε με ένα παιχνιδιάρικο «με ζωντανά!». Φυσικά, όλοι ξεκαρδίστηκαν από τα γέλια».

