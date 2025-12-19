MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad Radio News 19.12.2025

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

Αστεία περιστατικά, λάθη και bloopers που έχουν συμβεί on air στο Mad Radio 106,2, με τους παραγωγούς να μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν πάντα τον κίνδυνο του απρόοπτου. Λάθη, παραφράσεις και μικρές γκάφες που συμβαίνουν on air μπορούν να προκαλέσουν γέλιο, αλλά και να δείξουν την ανθρώπινη πλευρά των παραγωγών. Στο Mad Radio 106,2, τα bloopers δεν λείπουν ποτέ, και οι ίδιοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μοιράζονται με χιούμορ τις πιο αξέχαστες στιγμές τους.

Από φωνές που τρομάζουν συνεργάτες μέχρι χαμένα τραγούδια και απρόοπτα στο στούντιο, το κοινό έχει την ευκαιρία να δει πόσο διασκεδαστική μπορεί να γίνει η διαδικασία του live ραδιοφώνου όταν όλα δεν πηγαίνουν όπως τα περιμένεις. Ακολουθούν μερικές από τις πιο αστείες ιστορίες των παραγωγών.

radiofwniki_ekpompi
Pinterest

 

Διάβασε επίσης: Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι

Πέτρος Τριανταφύλλου

«Καθημερινά τρομάζω τους συνεργάτες που περνούν έξω από το studio και, φυσικά, την Κατερίνα, η οποία απειλεί με μηνύσεις, γιατί φωνάζω πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα για να ανεβάσω την ενέργεια και να μπω στο vibe της εκπομπής. Συχνά με ρωτούν στον διάδρομο αν είμαι καλά και γιατί φωνάζω. Καλά είμαι! Πάντα χορεύω μέσα στο studio στα κομμάτια που μου αρέσουν, και είναι πολλά. Κάποιες φορές ξεχνάω να ανοίξω το μικρόφωνο της Κατερίνας… ή ίσως όχι! Κάνω επίσης καθημερινά γυμναστική, γυμνάζοντας πόδια, χέρια και πλάτη, καθώς κάνω όρθιος την εκπομπή και έτσι αποφύγω να πάω στο γυμναστήριο. Εγώ χοροπηδάω κάθε μέρα, η Κατερίνα αδυνατίζει, οπότε μάλλον πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ!».

Κατερίνα Ψύχα

«Έχω βήξει, βρισει, φτύσει… με την κυριολεκτική σειρά! Έχω πέσει από την καρέκλα, δεν φταίω εγώ, η καρέκλα φταίει! Μου έχουν πέσει τα ακουστικά όταν σκύβω, και έχω σηκωθεί να φύγω τουλάχιστον πέντε ή δέκα φορές φορώντας τα ακουστικά, μόνο για να με επαναφέρει το σπιράλ στη θέση μου. Κατά τη γνώμη μου, ο Πέτρος Τριανταφύλλου θα έπρεπε να με πληρώνει για το γέλιο που του προσφέρω απλόχερα!».

Αντιγόνη Βιντιάδη

«Η πιο αστεία στιγμή μου συνέβη όταν πρωτοβγήκε το τραγούδι «Despacito». Στον αέρα, το απέδωσα στον Enrique Iglesias αντί για τον Justin Bieber. Το ραδιοφωνικό μου ταίρι με διόρθωσε ευγενικά, λέγοντάς μου ότι είναι ο Bieber, κι εγώ άρχισα να επιχειρηματολογώ σε παραζάλη ότι είναι ο Iglesias. Το αποτέλεσμα ήταν ένα χαμόγελο και γέλια που κράτησαν για πολλή ώρα στο studio».

Γιάννης Χατζηγεωργίου

«Μπήκα να παρουσιάσω ένα τραγούδι με απόλυτη αυτοπεποίθηση, αλλά ξέχασα εντελώς τον τίτλο του. Κάναμε πέντε δευτερόλεπτα παύση, που στο live φάνηκαν αιώνες, και κατέληξα να πω ότι είναι το αγαπημένο κομμάτι. Κάποιες φορές κάνω intro με λάθος ώρα ή μέρα, λέγοντας καλημέρα ενώ ήταν βράδυ, και σώζω την κατάσταση λέγοντας ότι ό,τι ώρα κι αν είναι, εμείς είμαστε εδώ μαζί σας. Μερικές φορές προσπαθώ να πω Mad Radio 106,2 και μου βγαίνει ανάποδα ή μπερδεμένα. Τότε το μετατρέπω σε tongue twister challenge live. Σε ένα debate, άνοιξα Viber μηνύματα με τρομερό ενθουσιασμό, αλλά ήταν για άλλο θέμα από την προηγούμενη μέρα. Το διόρθωσα λέγοντας ότι ήταν μια στιγμή time travel και περνάμε στο σήμερα».

Φαίη Βώκου

«Δύο πολύ πρόσφατα περιστατικά ξεχώρισαν. Πριν από περίπου ένα μήνα, προλόγιζα την εκπομπή που ακολουθεί και είπα μαζί σου το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχρα. Στο πρόσφατο event του Σαββάτου στο Athens Metro Mall, με τον Λάκη Γαβαλά, ανακοίνωσα στο μικρόφωνο ότι είμαστε ζωντανά, και εκείνος απάντησε με ένα παιχνιδιάρικο «με ζωντανά!». Φυσικά, όλοι ξεκαρδίστηκαν από τα γέλια».

Διάβασε επίσης: Τα hits που λατρεύουν, τα τραγούδια που μισούν και οι αποκαλύψεις των παραγωγών του Mad Radio 106,2

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
mad radio 106.2 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το streaming στο γήπεδο: Το νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Netflix

Από το streaming στο γήπεδο: Το νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Netflix

19.12.2025
Επόμενο
Τα 5 beauty trends που αξίζει να γνωρίζεις για τα γιορτινά σου makeup looks

Τα 5 beauty trends που αξίζει να γνωρίζεις για τα γιορτινά σου makeup looks

19.12.2025

Δες επίσης

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο
Social & Tech

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο

17.12.2025
Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;
Social & Tech

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

17.12.2025
Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό
Social & Tech

Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς
Social & Tech

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

16.12.2025
Το ’25 μας χάρισε πολλά, εμείς χαρίζουμε πολλά δώρα: Άνοιξε τον Σάκο του Άη Βασίλη στο MAD Radio 106,2
MAD RADIO 106.2

Το ’25 μας χάρισε πολλά, εμείς χαρίζουμε πολλά δώρα: Άνοιξε τον Σάκο του Άη Βασίλη στο MAD Radio 106,2

16.12.2025
Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media
Social & Tech

Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

15.12.2025
Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»
Mad Radio News

Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»

15.12.2025
Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»
Mad Radio News

Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»

14.12.2025
Η Gen Z «παρατάει» τα γιορτινά parties και στρέφεται στις χειροτεχνίες
Social & Tech

Η Gen Z «παρατάει» τα γιορτινά parties και στρέφεται στις χειροτεχνίες

12.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις