Το One Battle After Another του Paul Thomas Anderson κάνει πρεμιέρα στο HBO Max

Η πολυσυζητημένη ταινία με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio έρχεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα στις 19 Δεκεμβρίου
Η νέα ταινία του Paul Thomas Anderson με τίτλο «One Battle After Another» ετοιμάζεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στη streaming πλατφόρμα HBO Max την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ισχυρότερα φαβορί της φετινής κινηματογραφικής σεζόν. Το φιλμ, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει 9 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία, θα προβληθεί και στο τηλεοπτικό δίκτυο HBO την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου.

Το «One Battle After Another» φέρει την πλήρη δημιουργική υπογραφή του Paul Thomas Anderson, ο οποίος υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Leonardo DiCaprio, ο οποίος ενσαρκώνει τον Bob, έναν πρώην επαναστάτη που έχει αποσυρθεί από τα κοινά και ζει απομονωμένος μαζί με την κόρη του Willa, την οποία υποδύεται η Chase Infiniti. Η εύθραυστη ισορροπία της ζωής του διαταράσσεται όταν ο παλιός του εχθρός, τον οποίο υποδύεται ο Sean Penn, επανεμφανίζεται έπειτα από 16 χρόνια, την ίδια στιγμή που η κόρη του εξαφανίζεται.

Η εξαφάνιση της Willa αναγκάζει τον Bob να επιστρέψει σε έναν κόσμο που πίστευε ότι είχε αφήσει πίσω του, ερχόμενος αντιμέτωπος με τις επιλογές και τα λάθη του παρελθόντος. Η αφήγηση κινείται ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ, το έγκλημα και τη μαύρη κωμωδία, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό τόνο και τη θεματική πολυπλοκότητα που έχουν καθιερώσει τον Paul Thomas Anderson ως έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς. Το καστ συμπληρώνουν οι Benicio Del Toro, Regina Hall και Teyana Taylor, ενώ η παρουσία των Leonardo DiCaprio και Sean Penn προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην ταινία.

