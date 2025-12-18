ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»

Στο νέο επεισόδιο, οι κάτοικοι της Αθήνας απαντούν στο μεγάλο debate των γιορτών: «Μελομακάρονα ή Κουραμπιέδες» και μοιράζονται τις αστείες και ειλικρινείς ιστορίες τους

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Διαmadάκια, η Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη βγήκε στους δρόμους της Αθήνας για να θέσει ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτήματα των Χριστουγέννων: «Κουραμπιέδες ή μελομακάρονα;».

Μπαίνοντας για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, οι Αθηναίοι δεν έκρυψαν τις προτιμήσεις τους στο μεγάλο debate των γιορτών. Οι απαντήσεις ήταν σχεδόν ισοπαλία, ενώ κάποιοι παραδέχθηκαν ότι η πληθώρα των γεύσεων σήμερα τους έχει… μπερδέψει.

Το επόμενο ερώτημα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το πόσα από αυτά τα γλυκά έχουν καταναλώσει χωρίς καμία ντροπή. Οι περισσότεροι απάντησαν αυθόρμητα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ντροπής και μάλιστα παραδέχθηκαν ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν ξεκινήσει τη μέρα τους με μελομακάρονο για πρωινό.

Και όταν ήρθε η στιγμή να επιλέξουν την καλύτερη συνταγή της γιαγιάς, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: τα μελομακάρονα παίρνουν το χρυσό μετάλλιο για γεύση και παράδοση.

